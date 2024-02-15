В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Дженоа».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Наполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А