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Чемпионат Италии
Наполи
17.02.2024 16:00 - : -
Дженоа
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Италия
15 февраля 2024, 17:44 |
74
0

Наполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля поединок 25-го тура итальянской Серии А

15 февраля 2024, 17:44 |
74
0
Наполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Дженоа

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Дженоа».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Наполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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