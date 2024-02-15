Италия15 февраля 2024, 17:44 |
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Наполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля поединок 25-го тура итальянской Серии А
15 февраля 2024, 17:44 |
74
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В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Дженоа».
Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Наполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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