Лига Европы15 февраля 2024, 19:55 |
919
0
Шахтер – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча плей-офф Лиги Европы
15 февраля 2024, 19:55 |
919
0
15 февраля Шахтер в Гамбурге проводит первый матч плей-офф Лиги Европы против Марселя. Это стартовый официальный матч команды Марино Пушича в 2024 году.
Стартовый состав Шахтера: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Эгиналду, Зубков, Сикан.
Читайте также:Шахтер – Марсель – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
В новости будут появляться голы матча.
Матч стартовал в 19:45
Шахтер – Марсель 0:0 (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 февраля 2024, 05:07 10
Поскольку никто так и не прокомментировал произошедшее, можно сослаться на новость от 1 февраля...
Футбол | 15 февраля 2024, 19:04 0
Уроженец Харьковской области вошел в сборную недели Лиги чемпионов
Футбол | 15.02.2024, 12:54
Теннис | 14.02.2024, 23:05
Футбол | 15.02.2024, 16:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2024, 23:54 44
14.02.2024, 20:16 15
14.02.2024, 00:41 4
14.02.2024, 18:37 9
14.02.2024, 17:01 2
13.02.2024, 23:20 2
14.02.2024, 20:11 18