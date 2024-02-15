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  4. Шахтер – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
15 февраля 2024, 19:55 |
919
0

Шахтер – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча плей-офф Лиги Европы

15 февраля 2024, 19:55 |
919
0
Шахтер – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

15 февраля Шахтер в Гамбурге проводит первый матч плей-офф Лиги Европы против Марселя. Это стартовый официальный матч команды Марино Пушича в 2024 году.

Стартовый состав Шахтера: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Эгиналду, Зубков, Сикан.

В новости будут появляться голы матча.

Матч стартовал в 19:45

Шахтер – Марсель 0:0 (обновляется)

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Источник Sport.ua
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