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Лига Европы
Бенфика
15.02.2024 22:00 - : -
Тулуза
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Лига Европы
15 февраля 2024, 01:40 |
23
0

Бенфика – Тулуза. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

Поединок состоится 15 февраля в 22:00 по Киеву

15 февраля 2024, 01:40 |
23
0
Бенфика – Тулуза. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария и Анатолий Трубин

15 февраля на «Эштадиу да Луш» пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» сыграет против «Тулузы». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне была безусловно сильнейшей в стране - Рогер Шмидт оправдал доверие к себе, выиграв со своими подопечными Примейру после затянувшейся, как для гранда, паузы. Заодно португальцы в очередной раз шагнули в плей-офф Лиги чемпионов, где тоже были неплохи. Сейчас же орлы не так убедительны. Нет безусловного лидерства на внутренней арене - в Примейре идет борьба со Спортингом и, меньше, Порту, который постепенно отстает. А в Кубке Лиги гранд вдруг проиграл Эшторилу по пенальти. Не удалось удержаться на привычном уже уровне на международной арене. Чуть не дошло до вылета уже по итогам группового этапа Лиги чемпионов, но, выиграв в последнем туре в Зальцбурге, получилось опередить как раз Ред Булл и взять третье место - а с ним и право продолжить, правда, в Лиге Европы.

Тулуза

Клуб стал еще одним примером того, как можно самим себе усложнить картину. Тефесе, получив новых владельцев, вернулись в Лигу 1 страны. И сразу же ухитрился взять первый полноценный трофей, в виде кубка Франции. Вот только автор всех успехов, Филипп Монтанье, был в летнее межсезонье отправлен восвояси президентом, Дамьеном Коммоли - его не удовлетворило 13-е место в чемпионата. Тот сделал ставку на молодого испанца, Карлеса Мартинеса Новеля. Результат налицо: топчась на месте в чемпионате, команда без шансов проиграла ПСЖ в Суперкубке и, главное, быстро вылетела из кубка. Там попытка защиты трофея закончилась поражением по пенальти Руану из Лиги 3. И только на международной арене французы хороши. Они выиграли половину из 6 матчей и с 11 очками уверенно пошли в плей-офф, пусть и со 2-го места, под Ливерпулем.

Статистика личных встреч

Португальцы и французы впервые сыграют между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что орлы все решат уже дома. Можно ставить на их победу при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,11).

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Бенфика Тулуза Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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