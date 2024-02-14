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Лига Европы
Бенфика
15.02.2024 22:00 - : -
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 февраля 2024, 11:37 | Обновлено 14 февраля 2024, 11:45
28
0

Бенфика – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 22:00 поединок 1/16 финала Лиги Европы

14 февраля 2024, 11:37 | Обновлено 14 февраля 2024, 11:45
28
0
Бенфика – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Бенфика

В четверг, 15 февраля, состоится первый матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и французский клуб «Тулуза».

Игра пройдет на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответную встречу команды проведут в Тулузе 22 февраля.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Бенфика Тулуза Лига Европы Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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