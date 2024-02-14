В четверг, 15 февраля, состоится первый матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и французский клуб «Тулуза».

Игра пройдет на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответную встречу команды проведут в Тулузе 22 февраля.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция