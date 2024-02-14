Лига Европы14 февраля 2024, 11:37 | Обновлено 14 февраля 2024, 11:45
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Бенфика – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 22:00 поединок 1/16 финала Лиги Европы
14 февраля 2024, 11:37 | Обновлено 14 февраля 2024, 11:45
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В четверг, 15 февраля, состоится первый матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и французский клуб «Тулуза».
Игра пройдет на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Ответную встречу команды проведут в Тулузе 22 февраля.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Бенфика – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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