Бенфика – Тулуза – 2:1. Трубин и два пенальти Ди Марии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы
Вечером 15 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
В позднем поединке Бенфика вырвала победу у Тулузы (2:1).
Анхель Ди Мария оформил дубль с пенальти, забив решающий гол на 90+8 минуте.
Весь матч за орлов провел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил один гол.
Ответные поединки пройдут 22 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Первые матчи, 15 февраля
Бенфика – Тулуза – 2:1
Голы: Ди Мария, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Ди Мария, 68 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Деслер, 75 мин
ГОЛ! 2:1. Ди Мария, 90+8 мин (пен)
События матча
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