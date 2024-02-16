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Лига Европы
Бенфика
15.02.2024 22:00 – FT 2 : 1
Тулуза
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Лига Европы
16 февраля 2024, 00:39 | Обновлено 16 февраля 2024, 00:44
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Бенфика – Тулуза – 2:1. Трубин и два пенальти Ди Марии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы

16 февраля 2024, 00:39 | Обновлено 16 февраля 2024, 00:44
190
0
Бенфика – Тулуза – 2:1. Трубин и два пенальти Ди Марии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Вечером 15 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В позднем поединке Бенфика вырвала победу у Тулузы (2:1).

Анхель Ди Мария оформил дубль с пенальти, забив решающий гол на 90+8 минуте.

Весь матч за орлов провел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил один гол.

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

Бенфика – Тулуза – 2:1

Голы: Ди Мария, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Ди Мария, 68 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Деслер, 75 мин

ГОЛ! 2:1. Ди Мария, 90+8 мин (пен)

События матча

90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Деслер (Тулуза).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
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Тулуза Бенфика Лига Европы Анхель Ди Мария Анатолий Трубин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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