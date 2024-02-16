Вечером 15 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В позднем поединке Бенфика вырвала победу у Тулузы (2:1).

Анхель Ди Мария оформил дубль с пенальти, забив решающий гол на 90+8 минуте.

Весь матч за орлов провел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил один гол.

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

Бенфика – Тулуза – 2:1

Голы: Ди Мария, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Ди Мария, 68 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Деслер, 75 мин

ГОЛ! 2:1. Ди Мария, 90+8 мин (пен)