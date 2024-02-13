Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны

9-12 февраля состоялись матчи 24-го тура Ла Лиги.

В центральном поединке тура «Реал» Мадрид разгромил «Жирону» 4:0. Дублем отметился звездный англичанин Джуд Беллингем. В старте королевского клуба вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

У «красно-белых» с первых минут на поле появились два представителя Украины: Артем Довбик и Виктор Цыганков. Оба отыграли 70 минут, после чего были заменены на Кристиана Стуани и Валери соответственно.

«Барселона» не сумела выиграть в гостях у «Гранады». Встреча завершилась со счетом 3:3.

«Валенсия» без украинца Романа Яремчука уступила на выезде «Лас-Пальмасу» 0:2.

Первое место в таблице чемпионата Испании занимает «Реал» Мадрид. У Лунина и Ко 61 очко. У ближайшего преследователя «Жироны» с Довбиком и Цыганковым на 5 пунктов меньше – 56.

Тройку замыкает «Барселона» – 51 балл. Далее на 4-й позиции идет «Атлетико» (48), в топ-5 также «Атлетик» Бильбао (46).

«Валенсия» и Яремчук идут девятыми с 35 очками.

Ла Лига. 24-й тур. 9-12 февраля

Кадис – Бетис – 0:2

– 0:2 Алавес – Вильярреал – 1:1

Реал Сосьедад – Осасуна – 0:1

– 0:1 Реал Мадрид – Жирона – 4:0

– Жирона – 4:0 Лас-Пальмас – Валенсия – 2:0

– Валенсия – 2:0 Хетафе – Сельта – 3:2

– Сельта – 3:2 Мальорка – Райо Вальекано – 2:1

– Райо Вальекано – 2:1 Севилья – Атлетико – 1:0

– Атлетико – 1:0 Барселона – Гранада – 3:3

Альмерия – Атлетик – 0:0

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 24-го тура