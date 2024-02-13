Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
Испания
13 февраля 2024, 12:30 |
1606
1

Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны

9-12 февраля состоялись матчи 24-го тура Ла Лиги

13 февраля 2024, 12:30 |
1606
1
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин, Артем Довбик, Лукас Васкес и Дани Карвахаль

9-12 февраля состоялись матчи 24-го тура Ла Лиги.

В центральном поединке тура «Реал» Мадрид разгромил «Жирону» 4:0. Дублем отметился звездный англичанин Джуд Беллингем. В старте королевского клуба вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

У «красно-белых» с первых минут на поле появились два представителя Украины: Артем Довбик и Виктор Цыганков. Оба отыграли 70 минут, после чего были заменены на Кристиана Стуани и Валери соответственно.

«Барселона» не сумела выиграть в гостях у «Гранады». Встреча завершилась со счетом 3:3.

«Валенсия» без украинца Романа Яремчука уступила на выезде «Лас-Пальмасу» 0:2.

Первое место в таблице чемпионата Испании занимает «Реал» Мадрид. У Лунина и Ко 61 очко. У ближайшего преследователя «Жироны» с Довбиком и Цыганковым на 5 пунктов меньше – 56.

Тройку замыкает «Барселона» – 51 балл. Далее на 4-й позиции идет «Атлетико» (48), в топ-5 также «Атлетик» Бильбао (46).

«Валенсия» и Яремчук идут девятыми с 35 очками.

Ла Лига. 24-й тур. 9-12 февраля

  • Кадис – Бетис – 0:2
  • Алавес – Вильярреал – 1:1
  • Реал Сосьедад – Осасуна – 0:1
  • Реал Мадрид – Жирона – 4:0
  • Лас-Пальмас – Валенсия – 2:0
  • Хетафе – Сельта – 3:2
  • Мальорка – Райо Вальекано – 2:1
  • Севилья – Атлетико – 1:0
  • Барселона – Гранада – 3:3
  • Альмерия – Атлетик – 0:0

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 24-го тура

По теме:
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Таблица АПЛ. На вершине – без изменений, что у украинских легионеров?
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Реал
Барселона Бетис Севилья Альмерия Вильярреал Мальорка Осасуна Хетафе Сельта Жирона Лас-Пальмас Гранада Райо Вальекано Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Алавес Ла Лига Роман Яремчук Кадис Виктор Цыганков Артем Довбик Андрей Лунин выбор редакции Кепа Аррисабалага статистические расклады
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец из Боруссии Д прокомментировал скандал с невызовом в сборную
Футбол | 12 февраля 2024, 16:48 3
Украинец из Боруссии Д прокомментировал скандал с невызовом в сборную
Украинец из Боруссии Д прокомментировал скандал с невызовом в сборную

Даниил Кревсун уважает решение тренера юношеской команды

Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Футбол | 12 февраля 2024, 20:43 6
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику

«Бавария» действительно пыталась арендовать украинца, но «Челси» заблокировал переход

ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
Футбол | 13.02.2024, 10:01
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Футбол | 12.02.2024, 13:11
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Виталий ПОНОМАРЕВ: «На Полесье сосредоточимся после возвращения во Львов»
Футбол | 13.02.2024, 12:10
Виталий ПОНОМАРЕВ: «На Полесье сосредоточимся после возвращения во Львов»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «На Полесье сосредоточимся после возвращения во Львов»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Milan1990
У Жироні хорошие шансі удержаться в зоне Лиги чемпионов. Их конкуренті в єтом туре как по команде потеряли очки. Следующая игра с Атлетиком. Главное - не проиграть!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:28 18
Хоккей
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
12.02.2024, 15:01 7
Другие виды
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
12.02.2024, 01:51
Футбол
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
13.02.2024, 05:39 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
11.02.2024, 18:30
Бокс
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем