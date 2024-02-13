Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
9-12 февраля состоялись матчи 24-го тура Ла Лиги
9-12 февраля состоялись матчи 24-го тура Ла Лиги.
В центральном поединке тура «Реал» Мадрид разгромил «Жирону» 4:0. Дублем отметился звездный англичанин Джуд Беллингем. В старте королевского клуба вышел украинский вратарь Андрей Лунин.
У «красно-белых» с первых минут на поле появились два представителя Украины: Артем Довбик и Виктор Цыганков. Оба отыграли 70 минут, после чего были заменены на Кристиана Стуани и Валери соответственно.
«Барселона» не сумела выиграть в гостях у «Гранады». Встреча завершилась со счетом 3:3.
«Валенсия» без украинца Романа Яремчука уступила на выезде «Лас-Пальмасу» 0:2.
Первое место в таблице чемпионата Испании занимает «Реал» Мадрид. У Лунина и Ко 61 очко. У ближайшего преследователя «Жироны» с Довбиком и Цыганковым на 5 пунктов меньше – 56.
Тройку замыкает «Барселона» – 51 балл. Далее на 4-й позиции идет «Атлетико» (48), в топ-5 также «Атлетик» Бильбао (46).
«Валенсия» и Яремчук идут девятыми с 35 очками.
Ла Лига. 24-й тур. 9-12 февраля
- Кадис – Бетис – 0:2
- Алавес – Вильярреал – 1:1
- Реал Сосьедад – Осасуна – 0:1
- Реал Мадрид – Жирона – 4:0
- Лас-Пальмас – Валенсия – 2:0
- Хетафе – Сельта – 3:2
- Мальорка – Райо Вальекано – 2:1
- Севилья – Атлетико – 1:0
- Барселона – Гранада – 3:3
- Альмерия – Атлетик – 0:0
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 24-го тура
📊 CLASIFICACIÓN | ¡Consulta la tabla de #LALIGAEASPORTS tras los encuentros jugados en la jornada 24! pic.twitter.com/MRqX4obhY8— LALIGA (@LaLiga) February 12, 2024
RESULTADOS | ¡Así quedan los marcadores de la 𝗝𝟮𝟰 en #LALIGAEASPORTS!#ResultsByVisitSaudi pic.twitter.com/9cRCteHzow— LALIGA (@LaLiga) February 12, 2024
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