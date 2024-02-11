Каталонский триллер. Барселона не сумела обыграть Гранаду в супершоу
Каждая из команд забила по три гола в ворота соперников
Вечером 11 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Барселона» и «Гранада».
Барселона не сумела обыграть соперника в супершоу. Каждая из команд забила по три гола в ворота соперников (3:3).
Хотя дублем отметился молодой Ламин Ямал, каталонская команда потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.
Лидеры Ла Лиги: Реал (61), Жирона (56), Барселона (51), Атлетико М (48), Атлетик Б (45)
Ла Лига. 24-й тур, 11 февраля
Барселона – Гранада – 3:3
Голы: Ямал, 14, 81, Левандовски, 63 – Санчес, 43, Пельистри, 60, Микель, 66.
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