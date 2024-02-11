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Чемпионат Испании
Барселона
11.02.2024 22:00 – FT 3 : 3
Гранада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 12 февраля 2024, 00:28
486
3

Каталонский триллер. Барселона не сумела обыграть Гранаду в супершоу

Каждая из команд забила по три гола в ворота соперников

11 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 12 февраля 2024, 00:28
486
3
Каталонский триллер. Барселона не сумела обыграть Гранаду в супершоу
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Барселона» и «Гранада».

Барселона не сумела обыграть соперника в супершоу. Каждая из команд забила по три гола в ворота соперников (3:3).

Хотя дублем отметился молодой Ламин Ямал, каталонская команда потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.

Лидеры Ла Лиги: Реал (61), Жирона (56), Барселона (51), Атлетико М (48), Атлетик Б (45)

Ла Лига. 24-й тур, 11 февраля

Барселона – Гранада – 3:3

Голы: Ямал, 14, 81, Левандовски, 63 – Санчес, 43, Пельистри, 60, Микель, 66.

Турнирная таблица

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Барселона Гранада чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Гранада Ламин Ямал Роберт Левандовски
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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PUMA
Ну а для Жироны сегодня 2 подарка.Один от Севильи,второй от Гранады 
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+3
PUMA
Даже безпомощного аутсайдера с 12ю очками за 23 тура, Барселона не осилела.Так что запасная можешь ещё громче орать что обыграли великую Барселону в этом сезоне
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+1
Standard
Ніколи б не подумав, але Барса третій рік не може виграти в Гранади у чемпіонаті, в останніх 5-ти зустрічах 4 нічиїх і одна поразка.
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0
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