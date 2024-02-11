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Чемпионат Испании
Барселона
11.02.2024 22:00 - : -
Гранада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 февраля 2024, 18:19 |
6
0

Барселона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 22:00 поединок 24-го тура испанской Ла Лиги

11 февраля 2024, 18:19 |
6
0
Барселона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Гранада

В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Гранада».

Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Барселона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Барселона Гранада Барселона - Гранада смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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