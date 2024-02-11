Испания11 февраля 2024, 18:19 |
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Барселона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 22:00 поединок 24-го тура испанской Ла Лиги
11 февраля 2024, 18:19 |
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В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Гранада».
Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Барселона – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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