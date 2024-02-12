Барселона – Гранада – 3:3. Дубль Ламина Ямала. Видео голов и обзор матча

Вечером 11 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Барселона» и «Гранада».

Барселона не сумела обыграть соперника в супершоу. Каждая из команд забила по три гола в ворота соперников (3:3).

Хотя дублем отметился молодой Ламин Ямал, каталонская команда потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.

Ла Лига. 24-й тур, 11 февраля

Барселона – Гранада – 3:3

Голы: Ямал, 14, 81, Левандовски, 63 – Санчес, 43, Пельистри, 60, Микель, 66.

Видео голов и обзор матча