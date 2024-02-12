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Чемпионат Испании
Барселона
11.02.2024 22:00 – FT 3 : 3
Гранада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 февраля 2024, 00:35 | Обновлено 12 февраля 2024, 00:50
188
0

Барселона – Гранада – 3:3. Дубль Ламина Ямала. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Испании

12 февраля 2024, 00:35 | Обновлено 12 февраля 2024, 00:50
188
0
Барселона – Гранада – 3:3. Дубль Ламина Ямала. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Барселона» и «Гранада».

Барселона не сумела обыграть соперника в супершоу. Каждая из команд забила по три гола в ворота соперников (3:3).

Хотя дублем отметился молодой Ламин Ямал, каталонская команда потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.

Ла Лига. 24-й тур, 11 февраля

Барселона – Гранада – 3:3

Голы: Ямал, 14, 81, Левандовски, 63 – Санчес, 43, Пельистри, 60, Микель, 66.

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Игнаси Микель (Гранада).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Пеллистри (Гранада).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рикард Санчес (Гранада).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
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Источник Sport.ua
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