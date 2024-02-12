Испания12 февраля 2024, 00:35 | Обновлено 12 февраля 2024, 00:50
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Барселона – Гранада – 3:3. Дубль Ламина Ямала. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Испании
12 февраля 2024, 00:35 | Обновлено 12 февраля 2024, 00:50
188
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Вечером 11 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Барселона» и «Гранада».
Барселона не сумела обыграть соперника в супершоу. Каждая из команд забила по три гола в ворота соперников (3:3).
Хотя дублем отметился молодой Ламин Ямал, каталонская команда потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.
Ла Лига. 24-й тур, 11 февраля
Барселона – Гранада – 3:3
Голы: Ямал, 14, 81, Левандовски, 63 – Санчес, 43, Пельистри, 60, Микель, 66.
Видео голов и обзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Игнаси Микель (Гранада).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Пеллистри (Гранада).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рикард Санчес (Гранада).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
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