ХАВИ: «Мы допускали непозволительные ошибки»

Главный тренер «Барселоны» Хави подбил итог игры с «Гранадой», в которой его подопечные потеряли очки.

«Мы допускали непозволительные ошибки. У нас были возможности повести 2:0, и это изменило бы ход матча, но «Гранада» сыграла очень хорошо. Она превратила матч в серию дуэлей.

Сегодня нам не хватало скорости в атаке. Мы старались, но при обороне делали сопернику много подарков.

Выиграть Ла Лигу? Это сложно. Сегодня задача стала на два очка тяжелее. Мы не собираемся выбрасывать белый флаг. Разрыв огромный, но догнать лидера не невозможно.

Мы провалились в матче с «Вильярреалом», провалились сегодня, не воспользовались моментами. Но команда верила в себя и старалась. Этого не хватило», - сказал Хави.

«Барселона» идет на третьем месте. Команда набрала 51 очко за 24 матча. У «Реала» на 10 баллов больше.