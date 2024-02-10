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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
10.02.2024 22:00 – FT 2 : 0
Валенсия
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Кубок Испании
10 февраля 2024, 23:59 |
293
0

Валенсия без Яремчука проиграла конкуренту в борьбе за еврокубки

Украинец остался в запасе

10 февраля 2024, 23:59 |
293
0
Валенсия без Яремчука проиграла конкуренту в борьбе за еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine

В прошлом туре чемпионата Испании Роман Яремчук забил победный гол, однако в воскресенье украинский форвард «Валенсии» остался в запасе и провел всю игру против «Лас-Пальмаса» на лавке.

Соперники не порадовали болельщиков обилием голов, а «Валенсия» пропустила на 89-й и 90+5 минуте, проиграв 0:2.

«Валенсия» и «Лас-Пальмас» с 35 очками делят 8-е место в трех пунктах от топ-6.

Чемпионат Испании. 24-й тур

Лас-Пальмас – Валенсия 2:0
Голы: Суарес, 89, Кордона, 90+5

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Валенсия Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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