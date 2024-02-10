10.02.2024 22:00 – FT 2 : 0
Кубок Испании10 февраля 2024, 23:59 |
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Валенсия без Яремчука проиграла конкуренту в борьбе за еврокубки
Украинец остался в запасе
10 февраля 2024, 23:59 |
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В прошлом туре чемпионата Испании Роман Яремчук забил победный гол, однако в воскресенье украинский форвард «Валенсии» остался в запасе и провел всю игру против «Лас-Пальмаса» на лавке.
Соперники не порадовали болельщиков обилием голов, а «Валенсия» пропустила на 89-й и 90+5 минуте, проиграв 0:2.
«Валенсия» и «Лас-Пальмас» с 35 очками делят 8-е место в трех пунктах от топ-6.
Чемпионат Испании. 24-й тур
Лас-Пальмас – Валенсия 2:0
Голы: Суарес, 89, Кордона, 90+5
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