В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Валенсия».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Лас-Пальмас – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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