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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
10.02.2024 22:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 февраля 2024, 14:31 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:32
33
0

Лас-Пальмас – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 22:00 поединок 24-го тура испанской Ла Лиги

09 февраля 2024, 14:31 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:32
33
0
Лас-Пальмас – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Валенсия

В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Валенсия».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Лас-Пальмас – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Валенсия Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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