10.02.2024 22:00 - : -
Испания09 февраля 2024, 14:31 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:32
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Лас-Пальмас – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 22:00 поединок 24-го тура испанской Ла Лиги
09 февраля 2024, 14:31 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:32
33
0
В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Валенсия».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Лас-Пальмас – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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