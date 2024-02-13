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Англия
13 февраля 2024, 11:51 |
591
0

Таблица АПЛ. На вершине – без изменений, что у украинских легионеров?

10-12 февраля состоялись матчи 24-го тура чемпионата Англии

13 февраля 2024, 11:51 |
591
0
Таблица АПЛ. На вершине – без изменений, что у украинских легионеров?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

10-12 февраля состоялись матчи 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата «Ливерпуль» обыграл «Бернли» 3:1.

«Манчестер Сити» выиграл у «Эвертона» со счетом 2:0. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

«Арсенал» в лондонском дерби разгромил «Вест Хэм» 6:0. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку «канониров» из-за травмы икроножной мышцы.

«Челси» в гостях вырвал победу у «Кристал Пэлас» 3:1, забив 2 гола после 90-й минуты. Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных.

«Борнмут» с Ильей Забарным уступил «Фулхэму» 1:3. Украинский защитник сыграл все 90 минут.

«Брентфорд» в гостях переиграл «Вулверхэмптон» 2:0. Егор Ярмолюк начал встречу и появился на поле на 69-й минуте, а вскоре отметился передассистом.

Сейчас первое место в АПЛ продолжает занимать «Ливерпуль» с 54 очками. На второй позиции идет «Манчестер Сити» с 52 пунктами, однако у «горожан» есть игра в запасе. Столько же баллов, сколько у «Сити», имеет и «Арсенал» с Зинченко. У «канониров» третья строчка.

«Челси» Мудрика благодаря победе над «Пэлас» вернул уже «коронное» 10-е место. У «пенсионеров» 34 очка. «Борнмут» с Забарным идет на 13-й позиции с 27 пунктами. «Брентфорд» и Ярмолюк – на 14-м (25), а «Эвертон» и Миколенко – на 18-м (19).

АПЛ. 24-й тур. 10-12 февраля

  • Манчестер Сити – Эвертон – 2:0
  • Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2
  • Тоттенхэм – Брайтон – 2:0
  • Лутон Таун – Шеффилд Юнайтед – 1:3
  • Ливерпуль – Бернли – 3:1
  • Фулхэм – Борнмут – 3:1
  • Ноттингем Форест – Ньюкасл – 2:3
  • Вест Хэм – Арсенал – 0:6
  • Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • Кристал Пэлас – Челси – 1:3

Таблица АПЛ 2023/24 после 24-го тура

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Источник Sport.ua
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