Дали бой чемпиону. Эвертон с Миколенко проиграл Ман Сити с дублем Холанда
Состоялся первый матч 24-го тура АПЛ
В четверг, 10 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Эвертон». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Действующий чемпион турнира одержал победу со счетом 2:0. «Ириски» пропустили от Эрлинга Холанда гол на 71-й минуте, он же добил гостей на 85-й, оформив дубль.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.
АПЛ. 24-й тур, 10 февраля
Манчестер Сити – Эвертон – 2:0
Голы: Холанд, 71, 85.
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Аке, Рубен Диаш, Аканджи (Уокер, 57), Фоден, Родри, Матеуш Нунеш (де Брюйне, 57), Холанд, Альварес (Бернарду Силва, 77), Доку (Грилиш, 87).
Эвертон: Пикфорд, Годфри (Коулмэн, 56), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Янг (Онана, 78), Гуйе (Шермити, 89), Харрисон, Гарнер, Макнил (Доббин, 88), Кэлверт-Льюин (Бету, 77).
FT. Defeated at City. pic.twitter.com/SAO9t9XZvx— Everton (@Everton) February 10, 2024
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