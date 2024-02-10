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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
10.02.2024 14:30 – FT 2 : 0
Эвертон
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Англия
10 февраля 2024, 16:40 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:16
1361
12

Дали бой чемпиону. Эвертон с Миколенко проиграл Ман Сити с дублем Холанда

Состоялся первый матч 24-го тура АПЛ

10 февраля 2024, 16:40 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:16
1361
12
Дали бой чемпиону. Эвертон с Миколенко проиграл Ман Сити с дублем Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В четверг, 10 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Эвертон». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Действующий чемпион турнира одержал победу со счетом 2:0. «Ириски» пропустили от Эрлинга Холанда гол на 71-й минуте, он же добил гостей на 85-й, оформив дубль.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

АПЛ. 24-й тур, 10 февраля

Манчестер Сити – Эвертон – 2:0

Голы: Холанд, 71, 85.

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Аке, Рубен Диаш, Аканджи (Уокер, 57), Фоден, Родри, Матеуш Нунеш (де Брюйне, 57), Холанд, Альварес (Бернарду Силва, 77), Доку (Грилиш, 87).

Эвертон: Пикфорд, Годфри (Коулмэн, 56), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Янг (Онана, 78), Гуйе (Шермити, 89), Харрисон, Гарнер, Макнил (Доббин, 88), Кэлверт-Льюин (Бету, 77).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Remark
Накуй йдіть, полупідори риговські зі своїми коментами))Лайно ригівське вже всралося під себе і воняє 
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+3
Pavel_i_CO
Всі днонєтскіє підписалися?)
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+2
February 30
Доку (Грилиш, 87)    Далеко Джеку до Мудрика.
Зачем было добавлять 10 минут после второго "малюка" от Эрлинга. хз
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-1
Віктор Коробка
Евертон хоробро протистояв МС, але проти лому нема прийому. Прикольна гра для ставочників: я в середині 1 тайму поставив дріб'язок на ТМ2,5  - і виграв, а хто після години гри поставив на ТБ1,5 з вірою у голи - теж виграли!
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-2
Octopus
Так и подумал, КДБ сидит на лавке, погодите щас выпустят и по-любому Эвертон поплывет. Бой дали сильно преувеличено, погоняли ирисок прилично.
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-2
Fant24
Чудо будет если останутся в премьер лиге 
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-5
yurchik553
Редактор взагалі матч дивився??? Сіті возив Евертон всі 90 хвилин як ганчірку об підлогу.... 
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Вітаємо зі званням найгіршого гравця матчу
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-7
PUMA
Почему Миколенко всегда выходит на поле с уверенностью в своих провалах? Потому что он верит, что лучший способ избежать разочарования это быть готовым к нему заранее.
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-11
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