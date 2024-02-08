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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
10.02.2024 14:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 февраля 2024, 12:17 |
188
0

Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 14:30 матч чемпионата Англии

08 февраля 2024, 12:17 |
188
0
Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

В четверг, 10 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Эвертон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14.30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.

Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Эвертон
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Источник Sport.ua
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