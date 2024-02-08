10.02.2024 14:30 - : -
Англия08 февраля 2024, 12:17 |
188
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Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 14:30 матч чемпионата Англии
08 февраля 2024, 12:17 |
188
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В четверг, 10 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Эвертон».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14.30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.
Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – ЭвертонСмотреть трансляцию
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