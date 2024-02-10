10 февраля на «Этихад» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Эвертона». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда после требла в прошлом сезоне допустила несколько осечек в нынешнем. Тут и поражение в Суперкубке, по пенальти, Арсеналу, и ранний вылет из Кубка Лиги. Но, кажется, Гвардиола не особенно и боролся за результат там. Зато после долгожданной победы в Лиге чемпионов удалось взять Суперкубок УЕФА и выиграть клубный чемпионат мира. А после спада прошлого года удалось заметно прибавить и в АПЛ, и в итоге получилось забраться за второе место. Снова возрождена классическая гонка с Ливерпулем - к слову, в связи с грядущим уходом Клоппа это последний такой мега-раунд. И Пеп точно хочет оставить снова Юргена за спиной. Значит, нужно только выигрывать. И долгое время это вполне получалось. А после 3-1 с Брентфордом и осечки красных по потерянным очкам их уже обогнали.

Эвертон

Клуб спровоцировал любопытную тенденцию: подсчитано, что в январе все представители Премьер-Лиги разом потратили на новичков всего 100 миллионов. Они банально боятся, что их накажут так же, как синих, у которых отбирали 10 очков и обещали наказать еще серьезнее. К чести Шона Дайша, его подопечные сейчас на порядок сильнее, чем год и два назад. Но все-таки к февралю ириски все-таки дали себя обойти взбодрившемуся Лутону. И, кстати, ему же уступили в кубке - 1-2 на своем поле. Хотя и представитель Ливерпуля брал очки, выдав по 0-0 с Астон Виллой и Фулхэмом. Ничья была и с Тоттенхэмом, но она получилось намного более боевой и зрелищной. В Ливерпуле хозяева были вознаграждены за упорство и настырность (и подготовленные стандартные положения), в самом концовке вырвав ничью.

Статистика личных встреч

После 2017-го года только однажды у Эвертона получилось не проиграть горожанами, сыграв с ними 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе принимающей стороны. Но синие достойны как минимум избежать разгрома - ставим на гостей при форе +2,0 голов (коэффициент - 1,82).