В четверг, 10 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Эвертон». Победу одержали «горожане» со счетом 2:0.

Дубль в матче оформил Эрлинг Холанд, а украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел полный матч.

АПЛ. 24-й тур, 10 февраля

Манчестер Сити – Эвертон – 2:0

Голы: Холанд, 71, 85.

Видеообзор матча