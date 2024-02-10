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Манчестер Сити
10.02.2024 14:30 – FT 2 : 0
Эвертон
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Англия
10 февраля 2024, 18:35 |
282
0

Ман Сити – Эвертон – 2:0. Как Миколенко и Ко с чемпионами играли. Обзор

Смотрите видео голов матча 24-го тура АПЛ

10 февраля 2024, 18:35 |
282
0
Ман Сити – Эвертон – 2:0. Как Миколенко и Ко с чемпионами играли. Обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В четверг, 10 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Эвертон». Победу одержали «горожане» со счетом 2:0.

Дубль в матче оформил Эрлинг Холанд, а украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел полный матч.

АПЛ. 24-й тур, 10 февраля

Манчестер Сити – Эвертон – 2:0

Голы: Холанд, 71, 85.

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Эвертон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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