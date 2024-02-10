10.02.2024 14:30 – FT 2 : 0
Англия10 февраля 2024, 18:35 |
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Ман Сити – Эвертон – 2:0. Как Миколенко и Ко с чемпионами играли. Обзор
Смотрите видео голов матча 24-го тура АПЛ
10 февраля 2024, 18:35 |
282
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В четверг, 10 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Эвертон». Победу одержали «горожане» со счетом 2:0.
Дубль в матче оформил Эрлинг Холанд, а украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел полный матч.
АПЛ. 24-й тур, 10 февраля
Манчестер Сити – Эвертон – 2:0
Голы: Холанд, 71, 85.
Видеообзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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