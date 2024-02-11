Онс ЖАБЕР – о травме: «Проблемы с коленом – давняя история»

Шестая ракетка мира Онс Жабер рассказала о травме колена, которая беспокоила ее на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

На соревнованиях в ОАЭ Онс проиграла в 1/4 финала Беатрис Хаддад Майе из Бразилии.

«К сожалению, я не чувствовала себя на 100 процентов в матче с Беатрис, колено все еще немного беспокоит меня.

Это был не мой день. Я пыталась бороться и выиграть этот матч, но когда ты играешь против такой потрясающей теннисистки, как Беатрис, очень трудно конкурировать. Я старалась изо всех сил, пыталась сосредоточиться и играть в свою игру, но, к сожалению, не смогла.

С коленом – давняя история: на одних турнирах все хорошо, на других – плохо. Колено беспокоило меня в течение последней недели, но это был худший день. Обычно на тренировках я справляюсь, но во время матчей это немного сложнее.

Мне немного грустно, потому что я начала чувствовать свою игру и чувствовать себя хорошо, а такие травмы не помогают. Сейчас первоочередная задача – найти решение, чтобы попытаться продолжать играть, и, надеюсь, мне это удастся», – сказала Жабер.

На соревнованиях в Дохе Онс Жабер стартует со второго раунда, ее соперницей станет украинка Леся Цуренко.