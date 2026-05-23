Третьи сеяные для Костюк. Украинки узнали соперниц в парном разряде РГ-2026
Украину в парном турнире на кортах Парижа представят семь теннисисток
23 мая состоялась жеребьевка парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026.
Украину в парном турнире на грунтовых кортах Парижа представят семь теннисисток: Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Ястремская и Калинина выступят в одном тандеме. Даяна и Ангелина в первом круге встретятся с китаянками Цзян Синьюй и Сюй Ифань, которые посеяны под 14-м номером.
Посев получила только Людмила Киченок (дуэт с Дезире Кравчик) – девятый номер. На старте соревнований Людмила и Дезире поборются с Беатрис Хаддад Майей и Людмилой Самсоновой.
Марта Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе в 1/32 финала выйдут на корт против третьих сеяных – Элизе Мертенс и Чжан Шуай.
Отдельно стоить отметить Анну Бондар, которая в одиночном разряде досталась Элине Свитолиной, а в парном – Александре Олейниковой.
Соперницы украинок в первом раунде парного разряда Ролан Гаррос
- Людмила Киченок / Дезире Кравчик [9] – Беатрис Хаддад Майя / Людмила Самсонова
- Надежда Киченок / Макото Ниномия – Камилла Рахимова / Анна Шишкова
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Элизе Мертенс / Чжан Шуай [3]
- Юлия Стародубцева / Магда Линетт – Эльза Жакемо / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона [WC]
- Александра Олейникова / Панна Удварди – Анна Бондар / Магдалена Френх
- Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Цзян Синьюй / Сюй Ифань [14]
Турнирная сетка парного разряда Ролан Гаррос 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
