  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третьи сеяные для Костюк. Украинки узнали соперниц в парном разряде РГ-2026
23 мая 2026, 17:02
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

23 мая состоялась жеребьевка парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026.

Украину в парном турнире на грунтовых кортах Парижа представят семь теннисисток: Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Ястремская и Калинина выступят в одном тандеме. Даяна и Ангелина в первом круге встретятся с китаянками Цзян Синьюй и Сюй Ифань, которые посеяны под 14-м номером.

Посев получила только Людмила Киченок (дуэт с Дезире Кравчик) – девятый номер. На старте соревнований Людмила и Дезире поборются с Беатрис Хаддад Майей и Людмилой Самсоновой.

Марта Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе в 1/32 финала выйдут на корт против третьих сеяных – Элизе Мертенс и Чжан Шуай.

Отдельно стоить отметить Анну Бондар, которая в одиночном разряде досталась Элине Свитолиной, а в парном – Александре Олейниковой.

Соперницы украинок в первом раунде парного разряда Ролан Гаррос

  • Людмила Киченок / Дезире Кравчик [9] – Беатрис Хаддад Майя / Людмила Самсонова
  • Надежда Киченок / Макото Ниномия – Камилла Рахимова / Анна Шишкова
  • Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Элизе Мертенс / Чжан Шуай [3]
  • Юлия Стародубцева / Магда Линетт – Эльза Жакемо / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона [WC]
  • Александра Олейникова / Панна Удварди – Анна Бондар / Магдалена Френх
  • Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Цзян Синьюй / Сюй Ифань [14]

Турнирная сетка парного разряда Ролан Гаррос 2026

Даниил Агарков
