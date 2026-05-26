Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Людмила Киченок проиграла стартовый матч парного разряда Ролан Гаррос
26 мая 2026, 14:47 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Кравчик и Людмила Самсонова

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Дезире Кравчик (США) в трех сетах уступили тандему Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Людмила Самсонова.

Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/32 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Людмила Самсонова – Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) [9] – 7:5, 2:6, 6:2

В первой партии Людмила и Дезире упустили преимущество со счета 4:1. Киченок и Кравчик проиграли шесть грунтовых матчей из девяти в текущем сезоне.

Людмила покинула третий турнир Grand Slam подряд в первом же раунде. Лучшим результатом Киченок в столице Франции является финал в 2024 году.

Хаддад Майя и Самсонова во втором круге поборются либо против Алдилы Сутджиади и Джанис Тджен, либо против Марии Боузковой и Сары Соррибес-Тормо.

Даниил Агарков Sport.ua
Немає в України пари для КБДК. Сестри індивідуально безнадійні, результати завжди здобували за рахунок вдалого вибору партнера, а коли партнер не сильніший за них, то й результатів катма. Марта сама і одиночку і пару не потягне. І навіть якби потягнула, награвати в дует до неї, що характерно, немає кого - бо біля сітки всі решта нульові.
Талантів в країні вистачає, але цей елемент гри в усіх кульгає на обидві ноги. Парадокс. 
Кравчик наче колись норм грала. Зараз навіть на фоні Люди виглядає ніякою. Треба знову шукати кращу пару
