Людмила Киченок проиграла стартовый матч парного разряда Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Дезире Кравчик (США) в трех сетах уступили тандему Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Людмила Самсонова.

Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/32 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Людмила Самсонова – Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) [9] – 7:5, 2:6, 6:2

В первой партии Людмила и Дезире упустили преимущество со счета 4:1. Киченок и Кравчик проиграли шесть грунтовых матчей из девяти в текущем сезоне.

Людмила покинула третий турнир Grand Slam подряд в первом же раунде. Лучшим результатом Киченок в столице Франции является финал в 2024 году.

Хаддад Майя и Самсонова во втором круге поборются либо против Алдилы Сутджиади и Джанис Тджен, либо против Марии Боузковой и Сары Соррибес-Тормо.