Виталий ПОНОМАРЕВ: «Результат на сборах сейчас не очень важен»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение от «Горицы» (0:2) и победу над «Приморьем» (2:0).

– Виталий Юрьевич, как вы оцените матч с «Горицей»?

– В этих спаррингах мы провели ротацию состава, ведь хотели посмотреть на взаимодействие некоторых игроков. Первым поединком с «Горицей» я недоволен, потому что команда проиграла очень много борьбы. Конечно, это зимние сборы и футболисты имеют серьезные нагрузки, но хочется, чтобы они не проигрывали единоборства и имели лучшую концентрацию во всех игровых моментах. Мы имели свои возможности для того, чтобы забить, но не реализовали их. В то же время мы проиграли не из-за этого, а потому, что уступали в единоборствах – я этим разочарован и команда будет работать, чтобы исправить эти ошибки.

Результат на сборах сейчас не так важен, но это не снимает с ребят ответственности, ведь я всегда им говорю, что они должны играть на победу – не важно, это товарищеский матч или официальный. Игроки не придерживались предматчевой установки, не демонстрировали целостную игру, к которой мы стремимся. Этот матч против «Горицы» точно нельзя занести в актив нашей команды.

– А что скажете о матче с «Приморьем»?

– Относительно игры с «Приморьем», то здесь позитива больше – футболисты продемонстрировали совсем другую игру. Они поддерживали интенсивность, хорошо выглядели командно, удачно действовали в организационном плане – делали все то, что тренерский штаб требует от игроков.

Большую часть матча нам все удавалось: забили два гола в первом тайме, имели еще хорошие моменты, качественно играли в обороне и в атаке. Конечно, в конце игры было трудно, ведь футболисты почти все время играют по 90 минут и имеют серьезные нагрузки, поэтому они были уставшие и игра давалась несколько сложнее. Впрочем они проявили характер и сохраняли заданный темп и ритм игры. Этим матчем я доволен, потому что почти все игроки продемонстрировали тот уровень, который тренерский штаб от них ожидает.

– На поле после травм вернулись Богдан Слюбик и Алексей Сыч: как оцените их действия?

– Богдана Слюбика и Алексея Сыча могу только похвалить – после травм они быстро набрали кондиции и восстановили игровой тонус. Доволен тем, как они сегодня выглядели. В то же время до начала чемпионата Украины еще две недели, поэтому к тому времени они будут в еще лучшем физическом состоянии.

– В то же время из-за травмы в матче с «Горицей» заменили Святослава Ванивского, как он чувствует себя сейчас?

– Он получил сотрясение мозга и это очень неприятно для нас. К сожалению, от травм никто не застрахован. Это произошло в игровом эпизоде, в борьбе. Я верю, что он быстро вернется на поле и желаю ему этого. Святослав – перспективный голкипер и мы рассчитываем на него.

– Оба спарринга вживую увидел главный тренер молодежной сборной Унаи Мельгоса. После этого вы с ним пообщались: о чем был этот разговор?

– Визит Унаи Мельгосы важен для нас – это значит, что в клубе играют футболисты, которые заслуживают внимания главного тренера молодежной сборной Украины. Некоторые игроки уже выступают за молодежку, некоторые являются кандидатом в сборную. Я пообщался с ним и Унаи сказал, что у него большой список футболистов, которых его тренерский штаб хотел бы видеть в составе сборной U-21. Сейчас кто-то лучше готов, кто-то хуже, кому-то еще надо приложить усилия, чтобы попасть в молодежку, но главное – у «Руха» много кандидатов на попадание в сборную Украины U-21. Главный тренер молодежки доволен теми игроками, которые уже работали с ним в сборной во время первой половины сезона, поэтому это положительный момент как для клуба, так и персонально для ребят. Многие воспитанники Академии играют за разные возрастные категории сборной Украины, поэтому я верю, что со временем они будут представлять и главную команду страны.

– Уже совсем скоро, 25 февраля «Рух» сыграет в УПЛ против «Полесья». Изменится ли что-то в подготовке «желто-черных», учитывая что до этого поединка осталось почти две недели?

– Сейчас у команды начнется предсоревновательный цикл подготовки. То есть мы начинаем готовиться к первому матчу с «Полесьем» в УПЛ. В спаррингах футболисты сейчас работают на фоне усталости, но к поединку в чемпионате они подойдут в полной боевой готовности.