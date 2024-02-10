Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига10 февраля 2024, 11:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 11:30
19
0
Рух – Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 12:30 товарищеский матч
10 февраля 2024, 11:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 11:30
19
0
В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся львоский клуб «Рух» и команда «Горица» из Словении.
Начало поединка запланировано в 12:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Рух».
Рух – Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2024, 08:18 0
В Испании предсказали стартовые составы команд на центральный матч 24-го тура Ла Лиги
Хоккей | 09 февраля 2024, 23:46 21
Выиграли в серии буллитов
Футбол | 10.02.2024, 07:15
Футбол | 09.02.2024, 18:31
Футбол | 10.02.2024, 04:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2024, 18:04 21
09.02.2024, 10:30 1
08.02.2024, 12:01 11
08.02.2024, 12:48 6
09.02.2024, 07:40 3
08.02.2024, 17:30 25
09.02.2024, 19:40 14
Футбол