Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рух Львов
10.02.2024 12:30 - : -
Горица
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 11:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 11:30
19
0

Рух – Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 12:30 товарищеский матч

10 февраля 2024, 11:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 11:30
19
0
Рух – Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся львоский клуб «Рух» и команда «Горица» из Словении.

Начало поединка запланировано в 12:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Рух».

Рух – Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. ФСК Мариуполь обыграл Металлург на Зимнем кубке АФП
Рух Львов Горица (Словения) смотреть онлайн товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Довбик и Цыганков – в старте Жироны против Реала с Луниным
Футбол | 10 февраля 2024, 08:18 0
Источник: Довбик и Цыганков – в старте Жироны против Реала с Луниным
Источник: Довбик и Цыганков – в старте Жироны против Реала с Луниным

В Испании предсказали стартовые составы команд на центральный матч 24-го тура Ла Лиги

Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Хоккей | 09 февраля 2024, 23:46 21
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора

Выиграли в серии буллитов

Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Футбол | 10.02.2024, 07:15
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
Футбол | 09.02.2024, 18:31
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 10.02.2024, 04:12
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
08.02.2024, 18:04 21
Футбол
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
09.02.2024, 10:30 1
Бокс
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 6
Бокс
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
09.02.2024, 07:40 3
Бокс
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
09.02.2024, 19:40 14
Биатлон
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
08.02.2024, 17:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем