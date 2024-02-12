Рух – Горица – 0:2. Без лидеров борьбы не вышло. Видео голов
«Рух» на сборах уступил словенскому клубу
Львовский «Рух» сыграл товарищеский матч против словенской «Горицы».
Клуб УПЛ выставил не основной состав, что и позволило соперникам добыть победу. Ещё в первом тайме дубль оформил Сайчич.
«Рух» на зимнюю паузу ушел на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда за 17 матчей набрала 26 очков.
Товарищеский матч.
Рух (Львов, Украина) – Горица (Новая Горица, Словения) – 0:2
Голы: Сайчич, 7, 44
Рух: Ванивский (Герета, 46), Роман, Баршак, Дидык, Китела, Столярчук, Таллес, Притула, Непейпиев (Квас, 67), Рунич, Теслюк
Видеообзор матча
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