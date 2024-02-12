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Товарищеские матчи
Рух Львов
10.02.2024 12:30 – FT 0 : 2
Горица
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 07:33 | Обновлено 12 февраля 2024, 07:39
60
0

Рух – Горица – 0:2. Без лидеров борьбы не вышло. Видео голов

«Рух» на сборах уступил словенскому клубу

12 февраля 2024, 07:33 | Обновлено 12 февраля 2024, 07:39
60
0
Рух – Горица – 0:2. Без лидеров борьбы не вышло. Видео голов
ФК Рух

Львовский «Рух» сыграл товарищеский матч против словенской «Горицы».

Клуб УПЛ выставил не основной состав, что и позволило соперникам добыть победу. Ещё в первом тайме дубль оформил Сайчич.

«Рух» на зимнюю паузу ушел на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда за 17 матчей набрала 26 очков.

Товарищеский матч.

Рух (Львов, Украина) – Горица (Новая Горица, Словения) 0:2

Голы: Сайчич, 7, 44

Рух: Ванивский (Герета, 46), Роман, Баршак, Дидык, Китела, Столярчук, Таллес, Притула, Непейпиев (Квас, 67), Рунич, Теслюк

Видеообзор матча

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Рух Львов Горица (Словения) товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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