Львовский «Рух» сыграл товарищеский матч против словенской «Горицы».

Клуб УПЛ выставил не основной состав, что и позволило соперникам добыть победу. Ещё в первом тайме дубль оформил Сайчич.

«Рух» на зимнюю паузу ушел на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда за 17 матчей набрала 26 очков.

Товарищеский матч.

Рух (Львов, Украина) – Горица (Новая Горица, Словения) – 0:2

Голы: Сайчич, 7, 44

Рух: Ванивский (Герета, 46), Роман, Баршак, Дидык, Китела, Столярчук, Таллес, Притула, Непейпиев (Квас, 67), Рунич, Теслюк

Видеообзор матча