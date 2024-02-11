Львовский Рух уступил словенской Горице в спарринге
Команда Пономарева провела две товарищеские игры за день
«Рух» 10 февраля провел две товарищеские игры. Основа «львов» одержала победу над словенским «Приморьем» со счетом 2:0, отличились Плюман и Пидгурский. А состав команды, более приближенный к дублю, тоже играл со словенцами, но уступил. Счет матча получился симметричным к результату другого матча – «Горица» выиграла со счетом 2:0.
Товарищеский матч.
«Рух» (Львов, Украина) – «Горица» (Новая Горица, Словения) – 0:2
Голы: Сайчич, 7, 44
«Рух»: Ванивский (Герета, 46), Роман, Баршак, Дидык, Китела, Столярчук, Таллес, Притула, Непейпиев (Квас, 67), Рунич, Теслюк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Реала» сообщил, в каких матчах будет играть Андрей
«Реал» разгромил «Жирону» со счетом 4:0