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Товарищеские матчи
Рух Львов
10.02.2024 12:30 – FT 0 : 2
Горица
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:35
37
0

Львовский Рух уступил словенской Горице в спарринге

Команда Пономарева провела две товарищеские игры за день

11 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:35
37
0
Львовский Рух уступил словенской Горице в спарринге
ФК Рух

«Рух» 10 февраля провел две товарищеские игры. Основа «львов» одержала победу над словенским «Приморьем» со счетом 2:0, отличились Плюман и Пидгурский. А состав команды, более приближенный к дублю, тоже играл со словенцами, но уступил. Счет матча получился симметричным к результату другого матча – «Горица» выиграла со счетом 2:0.

Товарищеский матч.

«Рух» (Львов, Украина) – «Горица» (Новая Горица, Словения) 0:2

Голы: Сайчич, 7, 44

«Рух»: Ванивский (Герета, 46), Роман, Баршак, Дидык, Китела, Столярчук, Таллес, Притула, Непейпиев (Квас, 67), Рунич, Теслюк

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Источник ФК Рух Львов
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