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Товарищеские матчи
Рух Львов
10.02.2024 15:30 – FT 2 : 0
Приморье
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 11 февраля 2024, 02:54
19
0

Рух – Приморье – 2:0. Голы Плюмана и Пидгурского. Видео голов и обзор матча

Львовской команде осталось провести еще два спарринга

11 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 11 февраля 2024, 02:54
19
0
Рух – Приморье – 2:0. Голы Плюмана и Пидгурского. Видео голов и обзор матча
ФК Рух. Фредди Плюман

Состоялся очередной контрольный матч львовского «Руха». На сборах в Словении подопечные Виталия Пономарева встречались с местным «Приморьем». Игра закончилась уверенной победой «желто-черных». Сначала Плюман на старте матча после передачи Квасницы открыл счет, а в середине первого тайма Пидгурский красивым дальним ударом установил окончательный счет матча – 2:0.

На сборах в Словении «Рух» проведет еще два спарринга 15 февраля.

Товарищеский матч

«Рух» (Львов, Украина) – «Приморье» (Айдовщина, Словения) 2:0

Голы: Плюман, 3, Пидгурский, 33

«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, А. Федор, Пастух, Квасница, Плюман (Карабин, 78), Карабин (Денисов, 59)

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учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор Рух Львов Фредди Плюман Денис Пидгурский контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник ФК Рух Львов
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