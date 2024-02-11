Рух – Приморье – 2:0. Голы Плюмана и Пидгурского. Видео голов и обзор матча

Состоялся очередной контрольный матч львовского «Руха». На сборах в Словении подопечные Виталия Пономарева встречались с местным «Приморьем». Игра закончилась уверенной победой «желто-черных». Сначала Плюман на старте матча после передачи Квасницы открыл счет, а в середине первого тайма Пидгурский красивым дальним ударом установил окончательный счет матча – 2:0.

На сборах в Словении «Рух» проведет еще два спарринга 15 февраля.

Товарищеский матч

«Рух» (Львов, Украина) – «Приморье» (Айдовщина, Словения) 2:0

Голы: Плюман, 3, Пидгурский, 33

«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, А. Федор, Пастух, Квасница, Плюман (Карабин, 78), Карабин (Денисов, 59)