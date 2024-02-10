Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига10 февраля 2024, 13:15 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:21
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Рух Львов – Приморье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 15:30 товарищеский матч
10 февраля 2024, 13:15 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:21
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В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся львовский клуб «Рух» и команда «Приморье» из Словении.
Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Рух».
Рух Львов – Приморье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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