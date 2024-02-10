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Товарищеские матчи
Рух Львов
10.02.2024 15:30 - : -
Приморье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 13:15 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:21
64
0

Рух Львов – Приморье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 15:30 товарищеский матч

10 февраля 2024, 13:15 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:21
64
0
Рух Львов – Приморье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся львовский клуб «Рух» и команда «Приморье» из Словении.

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Рух».

Рух Львов – Приморье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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