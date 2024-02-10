В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся львовский клуб «Рух» и команда «Приморье» из Словении.

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Рух».

Рух Львов – Приморье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция