Изменено время начала спарринга Динамо в Турции

Контрольный матч между киевским «Динамо» и латвийской «Лиепаей», который состоится сегодня, 8 февраля, в Турции, начнется на час позже от ранее запланированного времени.

Как информирует клубный телеграм-канал «Динамо», футболисты выйдут на поле Arcadia Football Center не в 16:00 по киевскому времени, а в 17:00.

Добавим, что для «бело-синих» этот спарринг станет уже пятым в рамках учебно-тренировочного сбора. Ранее подопечные Александра Шовковского проиграли косоварскому «Балкани» (0:2) и польской «Легии» (1:3), разгромили ташкентский «Пахтакор» (5:1), а также уступили болгарскому «Левски» (0:1).