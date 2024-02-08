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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 09:34 | Обновлено 08 февраля 2024, 09:37
643
0

Изменено время начала спарринга Динамо в Турции

Для киевлян это будет уже пятый контрольный матч на сборе

08 февраля 2024, 09:34 | Обновлено 08 февраля 2024, 09:37
643
0
Изменено время начала спарринга Динамо в Турции
ФК Динамо

Контрольный матч между киевским «Динамо» и латвийской «Лиепаей», который состоится сегодня, 8 февраля, в Турции, начнется на час позже от ранее запланированного времени.

Как информирует клубный телеграм-канал «Динамо», футболисты выйдут на поле Arcadia Football Center не в 16:00 по киевскому времени, а в 17:00.

Добавим, что для «бело-синих» этот спарринг станет уже пятым в рамках учебно-тренировочного сбора. Ранее подопечные Александра Шовковского проиграли косоварскому «Балкани» (0:2) и польской «Легии» (1:3), разгромили ташкентский «Пахтакор» (5:1), а также уступили болгарскому «Левски» (0:1).

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Динамо Киев Лиепая контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
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