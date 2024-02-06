Оболонь – Шкупи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля в 15:00 товарищеский матч межсезонья
Во вторник, 6 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся киевский клуб «Оболонь» и команда из Северной Македонии «Шкупи».
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
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Футболисты «Оболони» на предсезонном сборе в Турции 3 февраля померились силами с командой «Ахал» из Туркменистана и одержали победу со счетом 3:1.
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Оболонь».
Оболонь – Шкупи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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