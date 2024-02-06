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Оболонь
06.02.2024 15:00 - : -
Шкупи
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 09:27 | Обновлено 06 февраля 2024, 09:30
15
0

Оболонь – Шкупи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 15:00 товарищеский матч межсезонья

06 февраля 2024, 09:27 | Обновлено 06 февраля 2024, 09:30
15
0
Оболонь – Шкупи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

​Во вторник, 6 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся киевский клуб «Оболонь» и команда из Северной Македонии «Шкупи».

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футболисты «Оболони» на предсезонном сборе в Турции 3 февраля померились силами с командой «Ахал» из Туркменистана и одержали победу со счетом 3:1.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Оболонь».

Оболонь – Шкупи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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