Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига06 февраля 2024, 18:59 | Обновлено 06 февраля 2024, 19:29
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Оболонь разошлась миром со Шкупи в товарищеском матче
Оба гола в матче были забиты с пенальти
06 февраля 2024, 18:59 | Обновлено 06 февраля 2024, 19:29
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6 февраля состоялся товарищеский матч, в котором встретились киевский клуб «Оболонь» и команда из Северной Македонии «Шкупи».
Товарищеский матч
«Оболонь» – «Шкупи» (Северная Македония) – 1:1
Голы: Суханов 76 (пен) – Гренер 60 (пен)
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