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Товарищеские матчи
Оболонь
06.02.2024 15:00 – FT 1 : 1
Шкупи
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 18:59 | Обновлено 06 февраля 2024, 19:29
188
0

Оболонь разошлась миром со Шкупи в товарищеском матче

Оба гола в матче были забиты с пенальти

06 февраля 2024, 18:59 | Обновлено 06 февраля 2024, 19:29
188
0
Оболонь разошлась миром со Шкупи в товарищеском матче
ФК Оболонь

6 февраля состоялся товарищеский матч, в котором встретились киевский клуб «Оболонь» и команда из Северной Македонии «Шкупи».

Товарищеский матч

«Оболонь» – «Шкупи» (Северная Македония) – 1:1
Голы: Суханов 76 (пен) – Гренер 60 (пен)

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Источник Sport.ua
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