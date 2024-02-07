Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига07 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 07 февраля 2024, 06:07
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СУХАНОВ: «Все отнеслись к матчу серьезно и вышли заряженными на игру»
Защитник клуба «Оболонь» реализовал пенальти в спарринге с «Шкупи»
07 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 07 февраля 2024, 06:07
77
0
6 февраля состоялся товарищеский матч во время учебно-тренировочных сборов в Турции.
Киевский клуб «Оболонь» и команда из Северной Македонии «Шкупи» разошлись миром (1:1).
У столичной команды голом с пенальти на 76-й минуте отличился Сергей Суханов.
Автор гола Сергей Суханов отметил: «Все отнеслись к матчу с Шкупи серьезно и вышли заряженные на игру».
СУХАНОВ: «Все отнеслись к матчу серьезно и вышли заряженными на игру»
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