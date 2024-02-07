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Товарищеские матчи
Оболонь
06.02.2024 15:00 – FT 1 : 1
Шкупи
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 07 февраля 2024, 06:07
77
0

СУХАНОВ: «Все отнеслись к матчу серьезно и вышли заряженными на игру»

Защитник клуба «Оболонь» реализовал пенальти в спарринге с «Шкупи»

07 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 07 февраля 2024, 06:07
77
0
СУХАНОВ: «Все отнеслись к матчу серьезно и вышли заряженными на игру»
ФК Оболонь. Сергей Суханов

6 февраля состоялся товарищеский матч во время учебно-тренировочных сборов в Турции.

Киевский клуб «Оболонь» и команда из Северной Македонии «Шкупи» разошлись миром (1:1).

У столичной команды голом с пенальти на 76-й минуте отличился Сергей Суханов.

Автор гола Сергей Суханов отметил: «Все отнеслись к матчу с Шкупи серьезно и вышли заряженные на игру».

СУХАНОВ: «Все отнеслись к матчу серьезно и вышли заряженными на игру»

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Шкупи контрольные матчи УПЛ Сергей Суханов
Источник ФК Оболонь
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