6 февраля состоялся товарищеский матч во время учебно-тренировочных сборов в Турции.

Киевский клуб «Оболонь» и команда из Северной Македонии «Шкупи» разошлись миром (1:1).

У столичной команды голом с пенальти на 76-й минуте отличился Сергей Суханов.

Автор гола Сергей Суханов отметил: «Все отнеслись к матчу с Шкупи серьезно и вышли заряженные на игру».

СУХАНОВ: «Все отнеслись к матчу серьезно и вышли заряженными на игру»