Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига07 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 06:03
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Оболонь – Шкупи – 1:1. Суханов забил пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на зимних сборах
07 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 06:03
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6 февраля состоялся товарищеский матч во время учебно-тренировочных сборов в Турции.
Киевский клуб «Оболонь» и команда из Северной Македонии «Шкупи» разошлись миром (1:1).
У столичной команды голом с пенальти на 76-й минуте отличился Сергей Суханов.
Товарищеский матч. 6 февраля, Турция
Оболонь (Киев, Украина) – Шкупи (Северная Македония) – 1:1
Голы: Суханов, 76 (пен) – Гроннер, 60 (пен)
Видео голов и обзор матча
Відеозапис матчу
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