6 февраля состоялся товарищеский матч во время учебно-тренировочных сборов в Турции.

Киевский клуб «Оболонь» и команда из Северной Македонии «Шкупи» разошлись миром (1:1).

У столичной команды голом с пенальти на 76-й минуте отличился Сергей Суханов.

Товарищеский матч. 6 февраля, Турция

Оболонь (Киев, Украина) – Шкупи (Северная Македония) – 1:1

Голы: Суханов, 76 (пен) – Гроннер, 60 (пен)

Видео голов и обзор матча

Відеозапис матчу