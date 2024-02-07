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Товарищеские матчи
Оболонь
06.02.2024 15:00 – FT 1 : 1
Шкупи
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 06:03
38
0

Оболонь – Шкупи – 1:1. Суханов забил пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на зимних сборах

07 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 06:03
38
0
Оболонь – Шкупи – 1:1. Суханов забил пенальти. Видео голов и обзор
ФК Оболонь

6 февраля состоялся товарищеский матч во время учебно-тренировочных сборов в Турции.

Киевский клуб «Оболонь» и команда из Северной Македонии «Шкупи» разошлись миром (1:1).

У столичной команды голом с пенальти на 76-й минуте отличился Сергей Суханов.

Товарищеский матч. 6 февраля, Турция

Оболонь (Киев, Украина) – Шкупи (Северная Македония) – 1:1

Голы: Суханов, 76 (пен) – Гроннер, 60 (пен)

Видео голов и обзор матча

Відеозапис матчу

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Шкупи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Сергей Суханов
Источник Sport.ua
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