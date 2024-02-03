Оболонь одержала комфортную победу над командой из Туркменистана
Матч против «Ахала» закончился со счетом 3:1 в пользу киевлян
Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинской «Оболонью» и туркеминстанским «Ахалом». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев.
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Первый гол в поединке на 19-й минуте забил молодой нападающий Игорь Краснопир, а уже через 16 минут удвоил преимущество киевлян опытный Виталий Груша.
Второй тайм проходил более-менее спокойно, пока на 80-й минуте «Ахал» не сократил отставание. Но на 83-й Егор Прокопенко установил окончательный счет на табло – 3:1.
Товарищеские матчи. 3 февраля
Оболонь – Ахал – 3:1
Голы: Краснопир, 19, Груша, 35, Прокопенко, 83 – Аннаев, 80
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