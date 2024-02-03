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Товарищеские матчи
Оболонь
03.02.2024 16:30 – FT 3 : 1
Ахал
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 18:31 |
199
0

Оболонь одержала комфортную победу над командой из Туркменистана

Матч против «Ахала» закончился со счетом 3:1 в пользу киевлян

03 февраля 2024, 18:31 |
199
0
Оболонь одержала комфортную победу над командой из Туркменистана
ФК Оболонь Киев

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинской «Оболонью» и туркеминстанским «Ахалом». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый гол в поединке на 19-й минуте забил молодой нападающий Игорь Краснопир, а уже через 16 минут удвоил преимущество киевлян опытный Виталий Груша.

Второй тайм проходил более-менее спокойно, пока на 80-й минуте «Ахал» не сократил отставание. Но на 83-й Егор Прокопенко установил окончательный счет на табло – 3:1.

Товарищеские матчи. 3 февраля

Оболонь – Ахал – 3:1
Голы: Краснопир, 19, Груша, 35, Прокопенко, 83 – Аннаев, 80

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Ахал контрольные матчи УПЛ Игорь Краснопир Виталий Груша
Источник Sport.ua
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