Оболонь одержала комфортную победу над командой из Туркменистана

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинской «Оболонью» и туркеминстанским «Ахалом». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

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Первый гол в поединке на 19-й минуте забил молодой нападающий Игорь Краснопир, а уже через 16 минут удвоил преимущество киевлян опытный Виталий Груша.

Второй тайм проходил более-менее спокойно, пока на 80-й минуте «Ахал» не сократил отставание. Но на 83-й Егор Прокопенко установил окончательный счет на табло – 3:1.

Товарищеские матчи. 3 февраля

Оболонь – Ахал – 3:1

Голы: Краснопир, 19, Груша, 35, Прокопенко, 83 – Аннаев, 80