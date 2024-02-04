Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига04 февраля 2024, 05:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 05:40
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Оболонь – Ахал – 3:1. Уверенная победа киевлян. Видео голов и обзор
Отличились Краснопир, Груша и Прокопенко
04 февраля 2024, 05:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 05:40
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Состоялся товарищеский матч киевской «Оболони» на учебно-тренировочных сборах. Соперником киевлян стал туркменистанский «Ахал». Игра закончилась уверенной победой украинцев со счетом 3:1, голами отличились Игорь Краснопир, Виталий Груша и Егор Прокопенко.
Товарищеские матчи. 3 февраля
Оболонь – Ахал – 3:1
Голы: Краснопир, 19, Груша, 35, Прокопенко, 83 – Аннаев, 80
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