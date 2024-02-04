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Товарищеские матчи
Оболонь
03.02.2024 16:30 – FT 3 : 1
Ахал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 05:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 05:40
81
0

Оболонь – Ахал – 3:1. Уверенная победа киевлян. Видео голов и обзор

Отличились Краснопир, Груша и Прокопенко

04 февраля 2024, 05:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 05:40
81
0
Оболонь – Ахал – 3:1. Уверенная победа киевлян. Видео голов и обзор
Скриншот с трансляции

Состоялся товарищеский матч киевской «Оболони» на учебно-тренировочных сборах. Соперником киевлян стал туркменистанский «Ахал». Игра закончилась уверенной победой украинцев со счетом 3:1, голами отличились Игорь Краснопир, Виталий Груша и Егор Прокопенко.

Товарищеские матчи. 3 февраля

Оболонь – Ахал – 3:1

Голы: Краснопир, 19, Груша, 35, Прокопенко, 83 – Аннаев, 80

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Виталий Груша Оболонь Киев Ахал контрольные матчи УПЛ Игорь Краснопир Егор Прокопенко видео голов и обзор
Источник ФК Оболонь
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