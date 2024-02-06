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Испания
06 февраля 2024, 11:40 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:46
931
0

Таблица Ла Лиги. Лунин и Цыганков потеряли очки, Барса вернулась в топ-3

2-5 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Испании

06 февраля 2024, 11:40 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:46
931
0
Таблица Ла Лиги. Лунин и Цыганков потеряли очки, Барса вернулась в топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2-5 февраля состоялись матчи 25-го тура Ла Лиги.

В центральном поединке тура «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби со счетом 1:1. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе команды и пропустил гол только на 90+3-й минуте.

«Барселона» в гостях выиграла у «Алавеса» 3:1.

«Жирона» не сумела забить на своем поле «Реалу Сосьедад» и в итоге поединок завершилась нулевой ничьей. Украинский полузащитник «красно-белых» Виктор Цыганков провел 80 минут поединка и был заменен на Валери. Еще один представитель в составе жиронцев Артем Довбик пропустил встречу из-за травмы колена.

«Валенсия» дома обыграла «Альмерию» 2:1. Украинец Роман Яремчук отличился за «летучих мышей» на 23-й минуте, а на 70-й его заменили на Альберто Мари.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании занимает «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 58 пунктов. На второй позиции идет «Жирона» с Цыганковым и Довбиком. У Мичела и Ко 56 очков.

«Барселона» благодаря своей победе и ничьей «Атлетико» вернулась в топ-3. У «сине-гранатовых» 50 баллов. «Матрасники» идут четвертыми (48). Топ-5 замыкает «Атлетик» Бильбао (45).

«Валенсия» и Яремчук располагаются на 7-м месте (35).

Ла Лига 2023/24. 23-й тур. 2-5 февраля

  • Атлетик – Мальорка – 4:0
  • Валенсия – Альмерия – 2:1
  • Гранада – Лас-Пальмас – 1:1
  • Алавес – Барселона – 1:3
  • Жирона – Реал Сосьедад – 0:0
  • Вильярреал – Кадис – 0:0
  • Осасуна – Сельта – 0:3
  • Бетис – Хетафе – 1:1
  • Реал – Атлетико – 1:1
  • Райо Вальекано – Севилья – 1:2

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 23-го тура

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Источник Sport.ua
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