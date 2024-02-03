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Чемпионат Испании
Алавес
03.02.2024 19:30 – FT 1 : 3
Барселона
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Испания
03 февраля 2024, 21:37 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:00
485
0

Роке снова забил и был удален. Барселона одержала вторую победу подряд

Каталонский клуб в меньшинстве победил «Алавес»

03 февраля 2024, 21:37 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:00
485
0
Роке снова забил и был удален. Барселона одержала вторую победу подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Алавес» и «Барселона».

Каталонский клуб выиграл второй матч подряд в Ла Лиге – 3:1. За «сине-гранатовых» сегодня забивали Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган. Еще один гол провел новичок каталонцев Витор Роке, который впоследствии получил две желтые карточки за 5 минут и покинул поле.

«Барселона» благодаря этому триумфу поднялась на третье место в чемпионате, опережая на три очка «Атлетико», который завтра сыграет против «Реала».

Ла Лига. 23-й тур, 3 февраля

Алавес – Барселона – 1:3

Голы: Омородион, 51 – Левандовски, 22, Гюндоган, 49, Роке, 63.

Алавес: Сивера, Теналья (Хаджи, 77), Дуарте, Марин, Хави Лопес, Сола, Гуриди (Симеоне, 63), Антонио Бланко (Бенавидес, 77), Гевара, Риоха (Реббаш, 63), Омородион.

Барселона: Пенья, Кунде, Араухо, Кубарси (Ромеу, 83), Жоау Канселу (Форт, 46), Кристенсен (Мартинес, 82), Гюндоган (Роке, 59), де Йонг, Педри (Лопес, 74), Ямаль, Левандовски.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Витор Роке Барселона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Алавес - Барселона
Источник Sport.ua
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