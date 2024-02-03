У Яремчука победный гол + желтая, Валенсия выиграла в матче Ла Лиги

«Валенсия» на своем поле обыграла аутсайдера «Альмерию» в матче чемпионата Испании. Летучие мыши выиграли 2:1, а победный мяч забил Роман Яремчук.

Форвард сборной Украины точным ударом головой отличился на 23-й минуте, получив желтую карточку за снятую футболку. Романа заменили на 70-й минуте.

Яремчук забил второй гол в Ла Лиге и третий в Испании. «Валенсия» набрала 35 очков и поднялась в топ-7 чемпионата.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Валенсия – Альмерия 2:1

Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 - Аррибас, 50