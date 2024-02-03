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Чемпионат Испании
Валенсия
03.02.2024 15:00 – FT 2 : 1
Альмерия
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Испания
03 февраля 2024, 17:03 | Обновлено 03 февраля 2024, 17:08
609
2

У Яремчука победный гол + желтая, Валенсия выиграла в матче Ла Лиги

Украинец забил свой второй гол в чемпионате Испании

03 февраля 2024, 17:03 | Обновлено 03 февраля 2024, 17:08
609
2
У Яремчука победный гол + желтая, Валенсия выиграла в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Валенсия» на своем поле обыграла аутсайдера «Альмерию» в матче чемпионата Испании. Летучие мыши выиграли 2:1, а победный мяч забил Роман Яремчук.

Форвард сборной Украины точным ударом головой отличился на 23-й минуте, получив желтую карточку за снятую футболку. Романа заменили на 70-й минуте.

Яремчук забил второй гол в Ла Лиге и третий в Испании. «Валенсия» набрала 35 очков и поднялась в топ-7 чемпионата.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Валенсия – Альмерия 2:1
Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 - Аррибас, 50

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Валенсия Альмерия Роман Яремчук чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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