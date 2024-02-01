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Чемпионат Испании
Валенсия
03.02.2024 15:00 - : -
Альмерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 февраля 2024, 15:24 |
32
0

Валенсия – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 15:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

01 февраля 2024, 15:24 |
32
0
Валенсия – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Альмерия».

Игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Валенсия – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Валенсия Альмерия смотреть онлайн Роман Яремчук Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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