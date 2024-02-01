Испания01 февраля 2024, 15:24 |
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Валенсия – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 15:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги
01 февраля 2024, 15:24 |
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В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Альмерия».
Игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Валенсия – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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