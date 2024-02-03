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Чемпионат Испании
Валенсия
03.02.2024 15:00 – FT 2 : 1
Альмерия
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Кубок Испании
03 февраля 2024, 17:58 |
553
0

Валенсия – Альмерия – 2:1. Второй гол Яремчука в сезоне Ла Лиги. Обзор

Украинец помог обыграть аутсайдера

03 февраля 2024, 17:58 |
553
0
Валенсия – Альмерия – 2:1. Второй гол Яремчука в сезоне Ла Лиги. Обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Валенсия в матче чемпионата Испании обыграла Альмерию со счетом 2:1, а победный гол забил украинский форвард Роман Яремчук, который точно пробил головой.

Для Яремчука это второй гол в Ла Лиге и третий мяч в Испании (был гол в Кубке страны). Команда поднялась в топ-7 чемпионата.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Валенсия – Альмерия 2:1
Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 - Аррибас, 50

События матча

90’ +3
Лео Баптистао (Альмерия) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Валенсия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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Альмерия чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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