Кубок Испании03 февраля 2024, 17:58 |
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Валенсия – Альмерия – 2:1. Второй гол Яремчука в сезоне Ла Лиги. Обзор
Украинец помог обыграть аутсайдера
03 февраля 2024, 17:58 |
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Валенсия в матче чемпионата Испании обыграла Альмерию со счетом 2:1, а победный гол забил украинский форвард Роман Яремчук, который точно пробил головой.
Для Яремчука это второй гол в Ла Лиге и третий мяч в Испании (был гол в Кубке страны). Команда поднялась в топ-7 чемпионата.
Чемпионат Испании. 23-й тур
Валенсия – Альмерия 2:1
Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 - Аррибас, 50
События матча
90’ +3
Лео Баптистао (Альмерия) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Валенсия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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