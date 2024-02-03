Валенсия в матче чемпионата Испании обыграла Альмерию со счетом 2:1, а победный гол забил украинский форвард Роман Яремчук, который точно пробил головой.

Для Яремчука это второй гол в Ла Лиге и третий мяч в Испании (был гол в Кубке страны). Команда поднялась в топ-7 чемпионата.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Валенсия – Альмерия 2:1

Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 - Аррибас, 50