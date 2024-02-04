4 февраля на «Олд Траффорд» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда уже сейчас живет во многом ожиданиями следующего сезона. Еще до Нового Года тут появился новый большой и амбициозный инвестор, Ретклифф. И болельщики верят, что, потеснив Глейзеров, он поведет легендарный коллектив к победам и успехам - всего того, что категорически не хватает сейчас. Но на январь тут решили особенно не тратить ресурсы, не купив толком новичков, несмотря на очевидные проблемы красных дьяволов - меняется менеджмент, и летом можно ждать серьезных изменений. А пока что худо-бедно закончат сезон. Лига чемпионов принесла позорное четвертое, последнее место. В Кубке Лиги обладатель титула получил 0-3 дома с Ньюкаслом. Разве что в кубке еще можно выстрелить - Ньюпорт тоже прошли, пусть и не без проблем. В АПЛ попытаются все исправить, но шансы на топ-4 не самые высокие. Хотя Вулверхэмптон обыграли уверенно, 2-0, к 22-й минуте забив оба мяча. К ним причастен наконец-то освоившийся на Туманном Альбионе Хейлунд: гол и передача.

Вест Хэм

Клуб проводит хороший и, главное, стабильный сезон - достаточно сравнить с тем, как лихорадило его в прошлом розыгрыше, особенно в первом круге. Сейчас же разве что в кубковых форматах хватало разочарований - разгром от Ливерпуля и поражение от Бристоль Сити в переигровке, в другом таком турнире. Но зато англичане выиграли свою группу в Лиге Европы, в итоге теперь сыграют в плей-офф, начиная с 1/8 финала, позже, чем половина пар. Заодно молотобойцы держатся в числе претендентов на место в зоне еврокубков. И при этом нашли возможность усилить сезон, приютив Филлипса из Сити - замена для Райса, проданного летом. Он уже играл с Борнмутом в четверг, где было столичному проекту сложно: Соланке отметился уже на 3-й минуте.

Статистика личных встреч

МЮ выигрывал недавно трижды кряду. Но в 2023-м году хаммерс сумели победить дважды кряду в АПЛ.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в МЮ. Но они редко проводят удачно пару матчей кряду. Тут ставим на гостей из Лондона при форе +1 гол (коэффициент - 1,71).