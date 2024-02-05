«Манчестер Юнайтед» дома принимал «Вест Хэм» в матче 23-го тура АПЛ.

На 23-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет. Датчанин принял мяч, стянул на себя нескольких беков гостей и пробил точно в угол ворот Альфонсо Ареоля.

Во втором тайме героем стал Алехандро Гарначо. Вингер «дьяволов» оформил дубль.

Победа МЮ позволила подняться на шестое место – 38 очков за 23 игры. «Вест Хэм» опустился на седьмую позицию. Коллектив Дэвида Мойеса имеет 36 балов.

Чемпионат Англии. 23-й тур. 4 февраля.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0

Голы: Хойлунд, 23, Гарначо, 49, 84

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