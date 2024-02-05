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Англия
05 февраля 2024, 04:23 | Обновлено 05 февраля 2024, 04:28
14
0

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0. Дубль Гарначо. Видео голов и обзор

Команда Эрика тен Хага порадовала болельщиков

05 февраля 2024, 04:23 | Обновлено 05 февраля 2024, 04:28
14
0
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0. Дубль Гарначо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

«Манчестер Юнайтед» дома принимал «Вест Хэм» в матче 23-го тура АПЛ.

На 23-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет. Датчанин принял мяч, стянул на себя нескольких беков гостей и пробил точно в угол ворот Альфонсо Ареоля.

Во втором тайме героем стал Алехандро Гарначо. Вингер «дьяволов» оформил дубль.

Победа МЮ позволила подняться на шестое место – 38 очков за 23 игры. «Вест Хэм» опустился на седьмую позицию. Коллектив Дэвида Мойеса имеет 36 балов.

Чемпионат Англии. 23-й тур. 4 февраля.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0

Голы: Хойлунд, 23, Гарначо, 49, 84

Видео голов и обзор матча

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Манчестер Юнайтед Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Алехандро Гарначо
Источник Sport.ua
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