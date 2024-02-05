Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0. Дубль Гарначо. Видео голов и обзор
Команда Эрика тен Хага порадовала болельщиков
«Манчестер Юнайтед» дома принимал «Вест Хэм» в матче 23-го тура АПЛ.
На 23-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет. Датчанин принял мяч, стянул на себя нескольких беков гостей и пробил точно в угол ворот Альфонсо Ареоля.
Во втором тайме героем стал Алехандро Гарначо. Вингер «дьяволов» оформил дубль.
Победа МЮ позволила подняться на шестое место – 38 очков за 23 игры. «Вест Хэм» опустился на седьмую позицию. Коллектив Дэвида Мойеса имеет 36 балов.
Чемпионат Англии. 23-й тур. 4 февраля.
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0
Голы: Хойлунд, 23, Гарначо, 49, 84
Видео голов и обзор матча
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