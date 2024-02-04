Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
04.02.2024 16:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 февраля 2024, 10:20 | Обновлено 04 февраля 2024, 10:21
9
0

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 16:00 матч чемпионата Англии

04 февраля 2024, 10:20 | Обновлено 04 февраля 2024, 10:21
9
0
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 35 очков. У «Вест Хэма» 36 пунктов и 6-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Челси – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Манчестер Юнайтед Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чудеса от слонов. Определены полуфинальные пары Кубка Африки
Футбол | 04 февраля 2024, 02:23 0
Чудеса от слонов. Определены полуфинальные пары Кубка Африки
Чудеса от слонов. Определены полуфинальные пары Кубка Африки

В полуфиналах 7 февраля встретятся: Нигерия – ЮАР, Кот-д'Ивуар – ДР Конго

Золото и бронза. Юные украинские шпажистки – вдвоем на пьедестале в Тбилиси
Другие виды | 04 февраля 2024, 06:55 0
Золото и бронза. Юные украинские шпажистки – вдвоем на пьедестале в Тбилиси
Золото и бронза. Юные украинские шпажистки – вдвоем на пьедестале в Тбилиси

Эмили Конрад выиграла этап юниорского КМ, Анна Максименко – на 3-м месте

17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
Футбол | 03.02.2024, 14:15
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Футбол | 03.02.2024, 22:03
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Футбол | 03.02.2024, 21:03
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
03.02.2024, 07:14 14
Футбол
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
02.02.2024, 16:14 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
03.02.2024, 09:50 16
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 18
Бокс
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 15
Футбол
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
02.02.2024, 19:54 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
02.02.2024, 20:40 15
Бокс
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
03.02.2024, 02:22 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем