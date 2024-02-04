В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 35 очков. У «Вест Хэма» 36 пунктов и 6-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция