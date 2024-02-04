Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 16:00 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 35 очков. У «Вест Хэма» 36 пунктов и 6-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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