С Судаковым и Кевином. Известен состав Шахтера на спарринг с Градец-Кралове

В субботу, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет два контрольных матча в рамках учебно-тренировочного сбора, который «оранжево-черные» проводят в Турции.

Первым соперником подопечных Марино Пушича станет представитель высшего дивизиона чемпионата Чехии – «Градец-Кралове».

Начало поединка запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Шахтера»: Ризнык, Бондарь, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин.

Шахтер – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция