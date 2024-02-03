Украина. Премьер лига03 февраля 2024, 11:18 |
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С Судаковым и Кевином. Известен состав Шахтера на спарринг с Градец-Кралове
«Горняки» проведут первый из двух контрольных матчей в Турции за день
03 февраля 2024, 11:18 |
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В субботу, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет два контрольных матча в рамках учебно-тренировочного сбора, который «оранжево-черные» проводят в Турции.
Первым соперником подопечных Марино Пушича станет представитель высшего дивизиона чемпионата Чехии – «Градец-Кралове».
Начало поединка запланировано на 12:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Шахтера»: Ризнык, Бондарь, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин.
Шахтер – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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