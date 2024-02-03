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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 11:18 |
52
0

С Судаковым и Кевином. Известен состав Шахтера на спарринг с Градец-Кралове

«Горняки» проведут первый из двух контрольных матчей в Турции за день

03 февраля 2024, 11:18 |
52
0
С Судаковым и Кевином. Известен состав Шахтера на спарринг с Градец-Кралове
ФК Шахтер

В субботу, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет два контрольных матча в рамках учебно-тренировочного сбора, который «оранжево-черные» проводят в Турции.

Первым соперником подопечных Марино Пушича станет представитель высшего дивизиона чемпионата Чехии – «Градец-Кралове».

Начало поединка запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Шахтера»: Ризнык, Бондарь, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин.

Шахтер – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Шахтер Донецк товарищеские матчи стартовые составы Градец-Кралове учебно-тренировочные сборы Георгий Судаков Кевин контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
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