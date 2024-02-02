Шахтер Донецк

В субботу, 3 февраля, донецкий «Шахтер» сыграет очередной контрольный матч в рамках тренировочного сбора в Турции. Соперник – «Градец-Кралове» из Чехии. Начало матча запланировано на 12:00 по киевскому времени.

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«Градец-Кралове» был основан в 1905 году. За свою историю выиграл два трофея: стал чемпионом Чехословакии (1960) и обладателем Кубка Чехии (1995). В последние десятилетия команда чередовала периоды выступлений в первой и второй лигах чемпионата Чехии и вернулась в элиту в 2021 году. В текущем сезоне команда идет на 12-й позиции, набрав 20 очков в 19 матчах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Градец-Кралове», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.