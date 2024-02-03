Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии

В субботу, 3 февраля, донецкий «Шахтер» сыграл очередной контрольный матч в рамках тренировочного сбора в Турции. Соперник – «Градец-Кралове» из Чехии. Эта команда дважды выигрывала национальные трофеи. В далеком 1960 году «Градец-Кралове» завоевал звание чемпиона Чехословакии, в 1995 году – Кубок Чехии. В настоящее время команда выступает в первом дивизионе чемпионата Чехии. Там она не находится на первых ролях. Сейчас «Градец-Кралове» занимает 12-е место. В одном из товарищеских матчей на этом сборе чешский клуб обыграл киевскую «Оболонь» со счетом 2:0.

«Шахтер» вышел на матч боевым составом. Из основных исполнителей отсутствовал только Тарас Степаненко. По сравнению с предыдущим товарищеским матчем против словенского «Марибора» произошло одно изменение – вместо Педриньо в «старте» появился Азаров.

Украинская команда больше владела мячом и имела игровое преимущество. Однако в первом тайме «горняки» не создали ни одного опасного момента. В то же время «Градец-Кралове» использовал одну из своих немногих голевых возможностей. На 22-й минуте цели достиг удара из пределов штрафной площадки. После навеса с левого фланга отличился Гаразим.

С начала второго тайма футболисты «Шахтера» заиграли еще активнее и создали несколько опасных моментов. Шансы для взятия ворот были у Судакова, Сикана и Кевина. Трижды голкипер Задражил спас свою команду. А на 66-й минуте чехи забили второй гол. Шашинка подхватил мяч, приблизился к штрафной площадке и несильно пробил в угол ворот. После пропущенного гола игроки «Шахтера» сникли и атаковали уже не так остро. Кстати, за весь матч в составе украинского коллектива не произошло ни одной замены.

Сегодня «горняки» проведут еще один товарищеский матч. Соперником будет боснийская команда «Вележ». Начало – в 16:30 по киевскому времени.

Контрольный матч. Турция.

«Шахтер» (Украина) – «Градец-Кралове» (Чехия) – 0:2

Гол: Гаразим (23), Шашинка (66).

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

«Градец-Кралове»: Задражил, Вашулин (Хайс, 71), Гаразим, Горак, Кодеш, Кучера (Каштанек, 90+1), Лейбл (Спачил 77), Пиларж (Крейчи, 46), Чигак, Чмелик (Пудхорски, 65), Шашинка.

ШАХТЕР — ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА