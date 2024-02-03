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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
03.02.2024 12:00 – FT 0 : 2
Градец-Кралове
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 13:45 | Обновлено 03 февраля 2024, 14:15
1296
49

Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии

Украинская команда на протяжении всего матча владела преимуществом, но забить гол не смогла

03 февраля 2024, 13:45 | Обновлено 03 февраля 2024, 14:15
1296
49
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
ФК Шахтер

В субботу, 3 февраля, донецкий «Шахтер» сыграл очередной контрольный матч в рамках тренировочного сбора в Турции. Соперник – «Градец-Кралове» из Чехии. Эта команда дважды выигрывала национальные трофеи. В далеком 1960 году «Градец-Кралове» завоевал звание чемпиона Чехословакии, в 1995 году – Кубок Чехии. В настоящее время команда выступает в первом дивизионе чемпионата Чехии. Там она не находится на первых ролях. Сейчас «Градец-Кралове» занимает 12-е место. В одном из товарищеских матчей на этом сборе чешский клуб обыграл киевскую «Оболонь» со счетом 2:0.

«Шахтер» вышел на матч боевым составом. Из основных исполнителей отсутствовал только Тарас Степаненко. По сравнению с предыдущим товарищеским матчем против словенского «Марибора» произошло одно изменение – вместо Педриньо в «старте» появился Азаров.

Украинская команда больше владела мячом и имела игровое преимущество. Однако в первом тайме «горняки» не создали ни одного опасного момента. В то же время «Градец-Кралове» использовал одну из своих немногих голевых возможностей. На 22-й минуте цели достиг удара из пределов штрафной площадки. После навеса с левого фланга отличился Гаразим.

С начала второго тайма футболисты «Шахтера» заиграли еще активнее и создали несколько опасных моментов. Шансы для взятия ворот были у Судакова, Сикана и Кевина. Трижды голкипер Задражил спас свою команду. А на 66-й минуте чехи забили второй гол. Шашинка подхватил мяч, приблизился к штрафной площадке и несильно пробил в угол ворот. После пропущенного гола игроки «Шахтера» сникли и атаковали уже не так остро. Кстати, за весь матч в составе украинского коллектива не произошло ни одной замены.

Сегодня «горняки» проведут еще один товарищеский матч. Соперником будет боснийская команда «Вележ». Начало – в 16:30 по киевскому времени.

Контрольный матч. Турция.

«Шахтер» (Украина) – «Градец-Кралове» (Чехия) – 0:2

Гол: Гаразим (23), Шашинка (66).

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

«Градец-Кралове»: Задражил, Вашулин (Хайс, 71), Гаразим, Горак, Кодеш, Кучера (Каштанек, 90+1), Лейбл (Спачил 77), Пиларж (Крейчи, 46), Чигак, Чмелик (Пудхорски, 65), Шашинка.

ШАХТЕР — ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Градец-Кралове контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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Комментарии 49
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FunnyCat_____
Аххааххахаа весь вечер буду ржать с ржавых е*ланов которые теперь будут доказывать что проиграть в товарняке - ничего страшного 
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+7
FunnyCat_____
Хтось дививися гру лайна ? Як лайно зіграло сьогодні?(с)
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+6
Показать Скрыть 8 ответов
NoMad
Понакупляли лайна, яке не вмiє грати i вiдсмоктали в ноунеймiв з села  як вам таке згвалтування? 
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+6
Darkness1984
Запасний вже почав строчити "нічево страшнава, можна адін раз і праіграть "😂
Але якщо серйозно, то це всього навсього тренувальна гра)
Висновки будемо робити після гри з Марселем)
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+5
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Remark
Видно, що "Ш"(Д) зробило висновки з попередньої зустрічі. Але програли все ж майже гідно, бо пропустили тільки два м'яча. Тобто, ще далі треба працювати, аби досягати гідних поразок вже в майбутніх офіційних іграх.
Як думаєте, чий це текст!?
П. С. Замінено тільки ДК та 2 м'ячі😅
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+4
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Pavel_i_CO
Що з пиками лугандони?)) Ловіть бумеранг, провокатори днонєтскіє
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+4
Remark
Продырявленные недофанатки одного електроклуба уже поют "ничего страшного, это только сборы и т.д"... Ну ска тупые ублюдки просто в воздухе переобуваться. 
Но, в принципе, ничего нового!
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+3
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Boodya
Гра тренувальна пройшла так, як і повинно, тренер зробив висновки, побачив те, що йому треба + ще одна гра сьогодні, але клоуни з подвійними стандартами чомусь пишуть про "ничєго страшного ета лишь трєніровка" забуваючи про вчорашній понос, який вони срали на гілці Динамо 
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+3
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apepa
Хорошая пощечина фсбшной мрази ахметову от наших чешских друзей!
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+3
ZANREGENT1993
Кроты перебрали с чешским пивом?) 
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+2
NoMad
Рiзниця в тому, що Динамо грало якимись експериментальними складами з молоддю, а чехи згвалтували основу фк шлюxтьор
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+2
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Pavel_i_CO
Днонєтскіє під час матчів Динамо Київ на зборах "пазорнікі праігралі, ха-ха-ха"... Лугандони під час матчів колорадів на зборах "ну на зборах можна і праіграть, ета жє проста падгатовка"
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+1
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ZANREGENT1993
Таких соперников за 10 минут надо обыгрывать. Накидать 4 мяча и всё
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0
serhiy
Кроти ! Ви основою грали !!!
То піпець .Стид і позор !!!
 Всрався родной шахтьор )))
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0
SamojlovS
К сожалению, Шахтер вышел не боевым, а только основным составом. Играл, кроме эпизодов нескольких во втором тайме, неспешно, игроки соображали медленно и в обороне, и в атаке, потому чехи их быстро и качественно накрывали, да еще и в отборе играли хорошо. Короче - чехи свои моменты забили, а нашим - реализовать свои не дали, а где-то мы и сами не смогли. И в обороне - чехи были надежны и неуступчивы, как и вратарь, а наши - тормозили и потому не успевали ни накрыть, ни помешать. Короче - не думаю, что тренеру такая игра понравилась, ну, пусть делает выводы (для этого поражения полезнее, чем победы). 
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0
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Kamon
Чемпионат Чехии намного сильней 
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0
Mishgan2507
З 43 коментарів цікаві лише кілька. Інше - це якийсь треш рівня сільського технікуму із сємками та пляшкою пиваса. Сайт, не блокуючи таких юзерів все більше стає не цікавим для користувачів, які мають більше ніж одну ізвіліну у голові
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-1
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RUX
саме титуловане лайно на старт...
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-8
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Лига конференций без динамо
Можно и проиграть на сборах не всегда же выигрывать ещё и два матча в день ,главное хорошо по тренироваться перед еврокубками ,а то некоторые уже и забыли что такое евровесна только унижения получают и позорят Украину то в Лке  в квалификации в то Ле в группе унижаются   
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-12
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