Шахтер Донецк

Шахтер – Градец-Кралове – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» провел товарищеский матч с чешским клубом «Градец-Кралове» в рамках турецкого подготовительного сбора.
Контрольный матч. Турция.
«Шахтер» (Украина) – «Градец-Кралове» (Чехия) – 0:2
Гол: Гаразим (23), Шашинка (66).
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
«Градец-Кралове»: Задражил, Вашулин (Хайс, 71), Гаразим, Горак, Кодеш, Кучера (Каштанек, 90+1), Лейбл (Спачил 77), Пиларж (Крейчи, 46), Чигак, Чмелик (Пудхорски, 65), Шашинка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон опубликовал пост в Instagram, показав физическую форму
17 февраля поединок не состоится