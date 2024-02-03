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Шахтер Донецк
03.02.2024 12:00 – FT 0 : 2
Градец-Кралове
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 15:54 | Обновлено 03 февраля 2024, 15:55
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0

Шахтер – Градец-Кралове – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

03 февраля 2024, 15:54 | Обновлено 03 февраля 2024, 15:55
70
0
Шахтер – Градец-Кралове – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» провел товарищеский матч с чешским клубом «Градец-Кралове» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Контрольный матч. Турция.

«Шахтер» (Украина) – «Градец-Кралове» (Чехия) – 0:2

Гол: Гаразим (23), Шашинка (66).

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

«Градец-Кралове»: Задражил, Вашулин (Хайс, 71), Гаразим, Горак, Кодеш, Кучера (Каштанек, 90+1), Лейбл (Спачил 77), Пиларж (Крейчи, 46), Чигак, Чмелик (Пудхорски, 65), Шашинка.

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Источник Sport.ua
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