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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 20:48 |
227
0

Шахтер – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 12:00 спарринг зимнего межсезонья

30 января 2024, 20:48 |
227
0
Шахтер – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер.

В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с чешским клубом «Градец-Кралове» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».

Шахтер – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Градец-Кралове
Источник Sport.ua
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