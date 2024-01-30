Украина. Премьер лига30 января 2024, 20:48 |
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Шахтер – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 12:00 спарринг зимнего межсезонья
30 января 2024, 20:48 |
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В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с чешским клубом «Градец-Кралове» в рамках турецкого подготовительного сбора.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча пройдет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».
Шахтер – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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