В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с чешским клубом «Градец-Кралове» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».

Шахтер – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция