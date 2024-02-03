ПОНОМАРЕВ: «Игроки должны пройти через поражения – это часть процесса»

Главный тренер львовского Руха Виталий Пономарев прокомментировал спарринги с Браво (0:3) и Штурмом (0:0) и оценил действия молодежи желто-черных.

– Мы взяли на сборы много молодежи: игроки из команд U-19 и U-17 – воспитанники нашей академии. Они получают максимальную игровую практику, играя по 90 минут в поединках, мы сознательно даем им это время.

Браво - это команда, которая борется за выход в еврокубки в чемпионате Словении и только на очко отстает от третьего места. Интересно было проверить ребят именно на фоне взрослой команды, ведь они начинают играть на таком высоком уровне. Конечно, хотелось бы, чтобы они лучше следовали установкам тренерского штаба, впрочем, это опыт для них и процесс обучения. Поэтому мы спокойно относимся к этому, ведь это важный этап их развития.

Эту игру команда будет разбирать, потому что важно не повторять эти грубые ошибки, нужно их исправлять. Однако без поражений не бывает побед: не будет так, что ребята будут сразу же побеждать команды, претендующие на еврокубки. Игроки должны пройти через поражения и неудачи – это часть процесса.

Штурм – серьезная команда, которая будет играть в 1/16 финала Лиги Конференций. Это вице-чемпион Австрии, а в местной Бундеслиге много хороших клубов: «Ред Булл» из Зальцбурга, «Рапид», «Аустрия». Штурм играет на высоком уровне и это заметно по действиям их игроков на поле. У них качественные футболисты, выступающие за свои национальные сборные, было интересно проверить свои силы на фоне этой команды. Тем более «Штурм» закончил свои зимние сборы и уже 3 февраля будет играть в Кубке Австрии с «Аустрией».

Наши игроки сейчас под погрузкой двух тренировок в день. Кроме результата и качества игры мне важно было, чтобы ребята на фоне этой усталости могли качественно проявить себя, поэтому я очень доволен этим матчем. У нас на поле была настоящая команда, ни один игрок не выпал из игры, у нас было достаточно голевых моментов, чтобы победить, но подвела реализация. В то время как у «Штурма» не было много случаев, чтобы забить, и это радует.