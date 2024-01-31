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Рух Львов
30.01.2024 15:00 – FT 0 : 0
Штурм Грац
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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 04:15 | Обновлено 31 января 2024, 05:01
33
0

Рух Львов – Штурм – 0:0. Сапуга получил травму. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор спарринга, сыгранного 30 января в Словении

31 января 2024, 04:15 | Обновлено 31 января 2024, 05:01
33
0
Рух Львов – Штурм – 0:0. Сапуга получил травму. Видеообзор матча
ФК Рух Львов. Марко Сапуга

Львовский Рух, продолжая сборы в Словении, сыграл спарринг с вице-чемпионом Австрии – Штурмом (0:0).

Коуч Виталий Пономарев в этой игре выпустил приближенный к основе состав, недавно сыгравший 120 минут в товарищеской игре с «Сараево», проведя лишь одну смену по сравнению со стартовой одиннадцаткой против боснийцев – Ледвий вышел вместо Гереты.

В ходе матча капитан львовской команды Марко Сапуга получил травму.

В итоге – нулевая ничья «желто-черных» со «Штурмом» (0:0). Далее львовяне возвращаются к тренировкам на собрании в Чатеже, а 3 февраля Рух сыграет с австрийским Хартбергом.

Товарищеский матч

30 января 2024 года. Чатеж (Словения)

«Рух» (Львов, Украина) – «Штурм» (Грац, Австрия) – 0:0

«Рух»: Ледвий, Роман, Холод, Дидик, Лях, Сапуга (Таллес, 5), Притула, Пастух, Рунич, Квасница (Плюман, 59), Климчук

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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