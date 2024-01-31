Рух Львов – Штурм – 0:0. Сапуга получил травму. Видеообзор матча

Львовский Рух, продолжая сборы в Словении, сыграл спарринг с вице-чемпионом Австрии – Штурмом (0:0).

Коуч Виталий Пономарев в этой игре выпустил приближенный к основе состав, недавно сыгравший 120 минут в товарищеской игре с «Сараево», проведя лишь одну смену по сравнению со стартовой одиннадцаткой против боснийцев – Ледвий вышел вместо Гереты.

В ходе матча капитан львовской команды Марко Сапуга получил травму.

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В итоге – нулевая ничья «желто-черных» со «Штурмом» (0:0). Далее львовяне возвращаются к тренировкам на собрании в Чатеже, а 3 февраля Рух сыграет с австрийским Хартбергом.

Товарищеский матч

30 января 2024 года. Чатеж (Словения)

«Рух» (Львов, Украина) – «Штурм» (Грац, Австрия) – 0:0

«Рух»: Ледвий, Роман, Холод, Дидик, Лях, Сапуга (Таллес, 5), Притула, Пастух, Рунич, Квасница (Плюман, 59), Климчук

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Видеообзор матча