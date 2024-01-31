Рух Львов – Штурм – 0:0. Сапуга получил травму. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор спарринга, сыгранного 30 января в Словении
Львовский Рух, продолжая сборы в Словении, сыграл спарринг с вице-чемпионом Австрии – Штурмом (0:0).
Коуч Виталий Пономарев в этой игре выпустил приближенный к основе состав, недавно сыгравший 120 минут в товарищеской игре с «Сараево», проведя лишь одну смену по сравнению со стартовой одиннадцаткой против боснийцев – Ледвий вышел вместо Гереты.
В ходе матча капитан львовской команды Марко Сапуга получил травму.
В итоге – нулевая ничья «желто-черных» со «Штурмом» (0:0). Далее львовяне возвращаются к тренировкам на собрании в Чатеже, а 3 февраля Рух сыграет с австрийским Хартбергом.
Товарищеский матч
30 января 2024 года. Чатеж (Словения)
«Рух» (Львов, Украина) – «Штурм» (Грац, Австрия) – 0:0
«Рух»: Ледвий, Роман, Холод, Дидик, Лях, Сапуга (Таллес, 5), Притула, Пастух, Рунич, Квасница (Плюман, 59), Климчук
Видеообзор матча
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