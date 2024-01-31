Капитан Руха получил травму в спарринге с австрийским Штурмом

В спарринге «Руха» с австрийским «Штурмом», завершившимся вничью (0:0), капитан львовян Марко Сапуга был заменен из-за травмы.

Как стало известно Sport.ua, чтобы выяснить, насколько серьезно повреждение, пришлось воспользоваться услугами МРТ. Результаты станут известны позже.

На собрании в Словении реабилитологам «Руха» хватает работы, ведь после травм восстанавливаются Алексей Сыч, Богдан Слюбик, Денис Слюсар. Похоже, компанию им составит и Сапуга.

Поскольку в контрольных матчах главный тренер Виталий Пономарев постоянно доверяет пост №1 юному Святославу Ванивскому, то, скорее всего, тренер на ветерана Юрия Панькива уже не рассчитывает.

Свой очередной спарринг на зарубежном этапе подготовки львовяне проведут 3 февраля с австрийским «Хартбергом».