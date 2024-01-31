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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 00:31 | Обновлено 31 января 2024, 00:51
23
0

Капитан Руха получил травму в спарринге с австрийским Штурмом

Серьезность повреждения Марко Сапуги будет определена на медобследовании

31 января 2024, 00:31 | Обновлено 31 января 2024, 00:51
23
0
Капитан Руха получил травму в спарринге с австрийским Штурмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Сапуга

В спарринге «Руха» с австрийским «Штурмом», завершившимся вничью (0:0), капитан львовян Марко Сапуга был заменен из-за травмы.

Как стало известно Sport.ua, чтобы выяснить, насколько серьезно повреждение, пришлось воспользоваться услугами МРТ. Результаты станут известны позже.

На собрании в Словении реабилитологам «Руха» хватает работы, ведь после травм восстанавливаются Алексей Сыч, Богдан Слюбик, Денис Слюсар. Похоже, компанию им составит и Сапуга.

Поскольку в контрольных матчах главный тренер Виталий Пономарев постоянно доверяет пост №1 юному Святославу Ванивскому, то, скорее всего, тренер на ветерана Юрия Панькива уже не рассчитывает.

Свой очередной спарринг на зарубежном этапе подготовки львовяне проведут 3 февраля с австрийским «Хартбергом».

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Рух Львов Марко Сапуга травма товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Штурм Грац контрольные матчи УПЛ Виталий Пономарев Алексей Сыч Богдан Слюбик Денис Слюсар
Источник Sport.ua
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