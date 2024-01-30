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Товарищеские матчи
Рух Львов
30.01.2024 15:00 – FT 0 : 0
Штурм Грац
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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 20:57 | Обновлено 30 января 2024, 23:05
41
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Львовский Рух сыграл вничью с австрийским Штурмом на сборах в Словении

Желто-черные и команда из Граца в товарищеском матче голов не забивали

30 января 2024, 20:57 | Обновлено 30 января 2024, 23:05
41
0
Львовский Рух сыграл вничью с австрийским Штурмом на сборах в Словении
ФК Рух Львов

Львовский Рух, продолжая сборы в Словении, сыграл спарринг с вице-чемпионом Австрии –Штурмом (0:0).

Коуч Виталий Пономарев в этой игре выпустил приближенный к основе состав, недавно сыгравший 120 минут в товарищеской игре с «Сараево», проведя лишь одну смену по сравнению со стартовой одиннадцаткой против боснийцев – Ледвий вышел вместо Гереты.

На поле в первом тайме была равная игра, впрочем, больше моментов создали «желто-черные». В частности, супершанс имел Климчук: Юрий получил передачу из глубины поля, вышел один на один с вратарем, но пробил над перекладиной. А через несколько минут он выстрелил со штрафного, впрочем, этот удар не составил проблем для голкипера команды из Граца. Затем Таллес отдал пас на Квасницу в коридор между двумя защитниками австрийцев – на удар Ильи среагировал кипер.

«Штурм» не отсиживался в обороне, Китешвили сместился с фланга в центр и пробил, но удар получился легким, так что Ледвий без проблем зафиксировал мяч в руках. В свою очередь, Притула «обворовал» защитника и отдал на Рунича, который пробивал с острого угла, однако мяч прошел рядом со стойкой. А в конце первой половины игры «Штурм» имел два опасных момента. Так, сначала Холод в последний момент выбил мяч из линии после того, как Бьерет головой запирал подачу с углового. А потом издалека пробивал Бевинг – Ледвий нейтрализовал угрозу.

Второй тайм активнее начали австрийцы: Камара нанес удар из-за пределов штрафной, впрочем в очередной раз уверенную игру продемонстрировал Ледвий. Впоследствии издалека пробивал Хорват – мяч пролетел мимо ворот. Также технически сыграл Прасс, однако после ярких действий его выстрел разминулся со стойкой. У «руховцев» опасно с дальней дистанции бил Лях – мяч просвистел над поясницей. А перед финальным свистком с ударом Плюмана справился голкипер австрийцев.

В итоге нулевая ничья «желто-черных» со «Штурмом» (0:0). Далее львовяне возвращаются к тренировкам на собрании в Чатеже, а 3 февраля Рух сыграет с австрийским Хартбергом.

Товарищеский матч

30 января 2024 года. Чатеж (Словения)

«Рух» (Львов, Украина) – «Штурм» (Грац, Австрия) – 0:0

«Рух»: Ледвий, Роман, Холод, Дидик, Лях, Сапуга (Таллес, 5), Притула, Пастух, Рунич, Квасница (Плюман, 59), Климчук

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Источник ФК Рух Львов
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